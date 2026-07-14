۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۱

هم‌افزایی میراث‌فرهنگی و دانشگاه فرهنگیان کرمان برای مرمت بناهای تاریخی و راه‌اندازی موزه

هم‌افزایی میراث‌فرهنگی و دانشگاه فرهنگیان کرمان برای مرمت بناهای تاریخی و راه‌اندازی موزه

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در دیدار با رئیس دانشگاه فرهنگیان کرمان، بر توسعه همکاری‌های مشترک برای ساماندهی و مرمت ابنیه تاریخی تحت مالکیت این دانشگاه و راه‌اندازی موزه تربیت معلم و تاریخ تمدن کرمان تأکید کرد و گفت: تعامل میان میراث‌فرهنگی و مراکز علمی، نقش مهمی در صیانت از میراث تاریخی و توسعه گردشگری فرهنگی دارد.

به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ در دیدار با زهیر مصطفی بلوردی رئیس دانشگاه فرهنگیان کرمان، با محوریت ساماندهی ابنیه تاریخی تحت مالکیت این دانشگاه و راه‌اندازی موزه تربیت معلم و تاریخ تمدن کرمان، بر گسترش همکاری‌های مشترک میان دو مجموعه تاکید کرد.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با قدردانی از دغدغه و نگاه مسئولانه مدیریت دانشگاه فرهنگیان در صیانت از بناهای تاریخی و توجه به توسعه گردشگری، اظهار کرد: دانشگاه به‌عنوان مرکز تولید علم و تربیت نیروی انسانی، می‌تواند نقش موثری در نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت، مرمت و احیا میراث‌فرهنگی ایفا کند و این همکاری‌ها زمینه‌ساز توسعه گردشگری فرهنگی و ترویج صنایع‌دستی در استان خواهد بود.

او با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی برای حفاظت از آثار شاخص تاریخی استان افزود: احیا و ساماندهی مجموعه تاریخی قلعه دختر و قلعه اردشیر از اولویت‌های این اداره‌کل است و تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و علمی خواهد بود.

 محسن‌نژاد همچنین از آمادگی این اداره‌کل برای تهیه طرح مرمت ساختمان تاریخی تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان، متعلق به اواخر دوره قاجار، خبر داد و گفت: با معرفی مشاور ذی‌صلاح، طرح مرمت این بنای ارزشمند بر اساس ضوابط و اصول فنی میراث‌فرهنگی تهیه و زمینه حفاظت و بهره‌برداری مناسب از آن فراهم خواهد شد.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر اهمیت ثبت و معرفی تاریخ آموزش و فرهنگ استان، تصریح کرد: این اداره‌کل آمادگی کامل دارد تا در تمامی مراحل کارشناسی، محتوایی و اجرایی، دانشگاه فرهنگیان را برای راه‌اندازی موزه تربیت معلم و تاریخ تمدن کرمان همراهی کند تا این مجموعه به مرکزی برای معرفی بخشی از هویت علمی، فرهنگی و تاریخی استان تبدیل شود.

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کد خبر 1405042301636
محمد شجاعی
دبیر محمد آوخ

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