به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ در دیدار با زهیر مصطفی بلوردی رئیس دانشگاه فرهنگیان کرمان، با محوریت ساماندهی ابنیه تاریخی تحت مالکیت این دانشگاه و راه‌اندازی موزه تربیت معلم و تاریخ تمدن کرمان، بر گسترش همکاری‌های مشترک میان دو مجموعه تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با قدردانی از دغدغه و نگاه مسئولانه مدیریت دانشگاه فرهنگیان در صیانت از بناهای تاریخی و توجه به توسعه گردشگری، اظهار کرد: دانشگاه به‌عنوان مرکز تولید علم و تربیت نیروی انسانی، می‌تواند نقش موثری در نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت، مرمت و احیا میراث‌فرهنگی ایفا کند و این همکاری‌ها زمینه‌ساز توسعه گردشگری فرهنگی و ترویج صنایع‌دستی در استان خواهد بود.

او با اشاره به برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی برای حفاظت از آثار شاخص تاریخی استان افزود: احیا و ساماندهی مجموعه تاریخی قلعه دختر و قلعه اردشیر از اولویت‌های این اداره‌کل است و تحقق این هدف نیازمند هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و علمی خواهد بود.

محسن‌نژاد همچنین از آمادگی این اداره‌کل برای تهیه طرح مرمت ساختمان تاریخی تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان، متعلق به اواخر دوره قاجار، خبر داد و گفت: با معرفی مشاور ذی‌صلاح، طرح مرمت این بنای ارزشمند بر اساس ضوابط و اصول فنی میراث‌فرهنگی تهیه و زمینه حفاظت و بهره‌برداری مناسب از آن فراهم خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر اهمیت ثبت و معرفی تاریخ آموزش و فرهنگ استان، تصریح کرد: این اداره‌کل آمادگی کامل دارد تا در تمامی مراحل کارشناسی، محتوایی و اجرایی، دانشگاه فرهنگیان را برای راه‌اندازی موزه تربیت معلم و تاریخ تمدن کرمان همراهی کند تا این مجموعه به مرکزی برای معرفی بخشی از هویت علمی، فرهنگی و تاریخی استان تبدیل شود.

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