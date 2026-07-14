۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۷

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان:

غنای تاریخی و فرهنگی استان کرمان از برترین‌های کشور است

غنای تاریخی و فرهنگی استان کرمان از برترین‌های کشور است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در دیدار با فرماندار کرمان با تاکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهداد گفت: احیا بازار تاریخی شهداد، رفع چالش‌های املاک اوقاف و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده این بخش، از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی برای توسعه گردشگری منطقه است.

به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ در دیدار با حبیب‌الله خنجری فرماندار کرمان و در نشست هماهنگی برگزاری همایش پاسداشت دهمین سالروز ثبت جهانی بیابان لوت شهداد، با اشاره به جایگاه ارزشمند شهداد در عرصه گردشگری استان اظهار کرد: شهداد در کنار ظرفیت منحصربه‌فرد بیابان جهانی لوت، از توانمندی‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی برخوردار است که با برنامه‌ریزی هدفمند و همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، مدیریت شهری و بخش خصوصی می‌توان این ظرفیت‌ها را به چرخه گردشگری منطقه افزود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با بیان اینکه توسعه گردشگری شهداد نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف است، افزود: معرفی و بهره‌برداری از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی این منطقه، علاوه بر افزایش ماندگاری گردشگران، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید برای جامعه محلی خواهد شد.

او تعامل و حل مسائل مربوط به املاک اوقاف را یکی از مسیرهای مهم شکوفایی آثار تاریخی و گردشگری شهداد دانست و تصریح کرد: رفع این چالش‌ها می‌تواند زمینه را برای حفاظت، مرمت، احیا و بهره‌برداری مناسب از بناهای تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری فراهم کند.

 محسن‌نژاد همچنین با تاکید بر اهمیت احیا بازار تاریخی شهداد تصریح کرد: احیا این مجموعه ارزشمند با همراهی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و مالکان، از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان است و می‌تواند به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری فرهنگی شهداد نقش‌آفرینی کند.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان با اشاره به جایگاه ممتاز استان کرمان در حوزه میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: غنا تاریخی و فرهنگی استان کرمان از برترین‌های کشور است و این ظرفیت ارزشمند، فرصت مناسبی برای توسعه پایدار گردشگری و معرفی هرچه بیشتر داشته‌های فرهنگی استان در سطح ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.

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کد خبر 1405042301617
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

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