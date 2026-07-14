به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسننژاد روز سهشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ در دیدار با حبیبالله خنجری فرماندار کرمان و در نشست هماهنگی برگزاری همایش پاسداشت دهمین سالروز ثبت جهانی بیابان لوت شهداد، با اشاره به جایگاه ارزشمند شهداد در عرصه گردشگری استان اظهار کرد: شهداد در کنار ظرفیت منحصربهفرد بیابان جهانی لوت، از توانمندیهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی برخوردار است که با برنامهریزی هدفمند و همکاری مناسب دستگاههای اجرایی، خدماتی، مدیریت شهری و بخش خصوصی میتوان این ظرفیتها را به چرخه گردشگری منطقه افزود.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان با بیان اینکه توسعه گردشگری شهداد نیازمند همافزایی میان دستگاههای مختلف است، افزود: معرفی و بهرهبرداری از جاذبههای تاریخی و فرهنگی این منطقه، علاوه بر افزایش ماندگاری گردشگران، زمینهساز رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید برای جامعه محلی خواهد شد.
او تعامل و حل مسائل مربوط به املاک اوقاف را یکی از مسیرهای مهم شکوفایی آثار تاریخی و گردشگری شهداد دانست و تصریح کرد: رفع این چالشها میتواند زمینه را برای حفاظت، مرمت، احیا و بهرهبرداری مناسب از بناهای تاریخی و توسعه زیرساختهای گردشگری فراهم کند.
محسننژاد همچنین با تاکید بر اهمیت احیا بازار تاریخی شهداد تصریح کرد: احیا این مجموعه ارزشمند با همراهی دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری و مالکان، از اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی کرمان است و میتواند به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری فرهنگی شهداد نقشآفرینی کند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در پایان با اشاره به جایگاه ممتاز استان کرمان در حوزه میراثفرهنگی خاطرنشان کرد: غنا تاریخی و فرهنگی استان کرمان از برترینهای کشور است و این ظرفیت ارزشمند، فرصت مناسبی برای توسعه پایدار گردشگری و معرفی هرچه بیشتر داشتههای فرهنگی استان در سطح ملی و بینالمللی به شمار میرود.
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