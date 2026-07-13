به گزارش خبرنگار میراث آریا، اصغر وکیلی، ۲۲ تیرماه در حاشیه بازدید محمدصادق کمالی، فرماندار اشتهارد از روستای گردشگری جاروی شهرستان اشتهارد، اظهار کرد: در این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی مجموعه بومگردی روستا، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، موانع موجود و نیازمندیهای لازم برای تکمیل و بهرهبرداری هرچه سریعتر از این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات و تسریع در روند اجرای پروژه تأکید شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشتهارد با بیان اینکه توسعه گردشگری روستایی از محورهای مهم برنامهریزی شهرستان است، افزود: ایجاد و تکمیل مجموعههای بومگردی علاوه بر فراهم کردن زیرساخت مناسب برای اقامت گردشگران، زمینه معرفی هویت فرهنگی، آداب و رسوم، صنایع دستی، غذاهای بومی و سبک زندگی روستایی را نیز فراهم میکند و نقش مؤثری در حفظ میراث ناملموس و انتقال آن به نسلهای آینده دارد.
او ادامه داد: تجربه استانهای مختلف کشور نشان داده است که توسعه بومگردی، علاوه بر افزایش شمار گردشگران، موجب افزایش مدت اقامت مسافران، رونق بازار محصولات محلی، توسعه مشاغل خانگی و ایجاد فرصتهای جدید برای کارآفرینان و جوانان روستایی میشود.
این مسئول با اشاره به ظرفیتهای ویژه روستای جارو تصریح کرد: این روستا به دلیل برخورداری از طبیعت بکر، چشماندازهای کمنظیر، بافت سنتی، پیشینه فرهنگی ارزشمند و موقعیت مناسب جغرافیایی، یکی از مهمترین روستاهای هدف گردشگری استان البرز به شمار میرود و تکمیل مجموعه بومگردی آن میتواند زمینه معرفی هرچه بهتر این ظرفیتها و جذب گردشگران داخلی و حتی خارجی را فراهم کند.
وکیلی اظهار کرد: بهرهبرداری از این مجموعه صرفاً به معنای ایجاد یک اقامتگاه نیست، بلکه میتواند به عنوان هستهای برای شکلگیری زنجیرهای از خدمات گردشگری شامل عرضه صنایع دستی، محصولات کشاورزی، غذاهای محلی، تورهای طبیعتگردی و برنامههای فرهنگی عمل کرده و ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد روستا ایجاد کند.
او با اشاره به تأکید فرماندار اشتهارد بر حمایت از سرمایهگذاران و کارآفرینان محلی گفت: توسعه صنعت گردشگری بدون حضور و مشارکت مؤثر بخش خصوصی امکانپذیر نیست و حمایت از سرمایهگذاری در حوزه بومگردی، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، به افزایش درآمد خانوارهای روستایی، کاهش مهاجرت به شهرها و حفظ جمعیت ساکن در روستاها کمک خواهد کرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشتهارد خاطرنشان کرد: تحقق توسعه پایدار در حوزه گردشگری مستلزم تکمیل زنجیره خدمات، ارتقای زیرساختهای دسترسی، بهبود امکانات رفاهی، معرفی جاذبههای کمتر شناختهشده، آموزش جوامع محلی و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور گردشگران در تمام فصول سال است؛ موضوعی که در برنامههای توسعه گردشگری شهرستان مورد توجه قرار دارد.
این مسئول توضیح داد: اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشتهارد آمادگی دارد از تمامی طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه گردشگری حمایت کند و با ارائه مشاورههای تخصصی، تسهیل فرآیندهای اداری و تعامل با سایر دستگاههای اجرایی، زمینه توسعه سرمایهگذاری در این بخش را فراهم سازد.
وکیلی در پایان گفت: امیدواریم با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، مدیریت شهرستان، سرمایهگذاران و مشارکت جامعه محلی، روند تکمیل مجموعه بومگردی روستای جارو با سرعت بیشتری دنبال شود تا این پروژه در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسد و به یکی از مراکز مهم ارائه خدمات گردشگری در شهرستان اشتهارد و استان البرز تبدیل شود.
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