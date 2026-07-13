محمدصادق کمالی، روز دوشنبه، 22 تیرماه در حاشیه بازدید از روستای هدف گردشگری جارو در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر طبیعی، فرهنگی و اجتماعی مناطق روستایی این شهرستان اظهار کرد: روستاهای اشتهارد از قابلیتهای ارزشمندی در حوزه گردشگری برخوردار هستند که در صورت برنامهریزی هدفمند و ایجاد زیرساختهای لازم، میتوانند به محورهای جدید توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار در منطقه تبدیل شوند.
فرماندار اشتهارد با بیان اینکه گردشگری روستایی یکی از مسیرهای مؤثر برای رونق اقتصادی جوامع محلی است، افزود: توسعه مجموعههای بومگردی علاوه بر ایجاد فضاهای اقامتی برای گردشگران، زمینه معرفی فرهنگ، آداب و رسوم، ظرفیتهای طبیعی و محصولات بومی منطقه را فراهم میکند و میتواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم برای ساکنان روستاها فرصتهای شغلی ایجاد کند.
این مسئول با اشاره به جایگاه روستای جارو به عنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری شهرستان تصریح کرد: این روستا با برخورداری از ظرفیتهای طبیعی و ویژگیهای بومی، میتواند به یکی از مقاصد جذاب گردشگری در استان البرز تبدیل شود و تکمیل مجموعه بومگردی آن نقش مهمی در افزایش حضور گردشگران، ارتقای اقتصاد محلی و ایجاد زنجیرهای از فعالیتهای وابسته به صنعت گردشگری خواهد داشت.
او با تأکید بر ضرورت رفع موانع اجرایی پروژههای گردشگری ادامه داد: مدیریت شهرستان اشتهارد از سرمایهگذاریهای هدفمند در حوزه گردشگری حمایت میکند و انتظار میرود دستگاههای اجرایی با رویکردی تسهیلگرانه، همکاری لازم را برای تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی و گردشگری به عمل آورند.
کمالی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری روستایی فقط به ایجاد یک مجموعه اقامتی محدود نمیشود، بلکه فرصتی برای حفظ هویت فرهنگی روستاها، احیای ظرفیتهای بومی، حمایت از تولیدکنندگان محلی، توسعه صنایع دستی و فراهمکردن زمینه حضور و فعالیت اقتصادی جوانان منطقه است.
فرماندار اشتهارد با اشاره به نقش سرمایهگذاری در حوزه گردشگری در تحقق توسعه متوازن شهرستان گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی و انسانی موجود، همراه با حمایت از فعالان اقتصادی این حوزه، میتواند مسیر تازهای برای شکوفایی ظرفیتهای گردشگری اشتهارد ایجاد کند و این شهرستان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری استان البرز تبدیل سازد.
این مسئول در پایان تأکید کرد: تکمیل پروژههای گردشگری و تقویت زیرساختهای مورد نیاز، نیازمند همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و جامعه محلی است و مدیریت شهرستان با جدیت پیگیر فراهمکردن شرایط لازم برای تحقق این هدف خواهد بود.
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