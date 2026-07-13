۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۱

روستای جارو؛ دروازه‌ای تازه برای گردشگری اشتهارد

روستای جارو؛ دروازه‌ای تازه برای گردشگری اشتهارد

فرماندار اشتهارد با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری روستای جارو، گفت: این روستا با تکمیل زیرساخت‌های بوم‌گردی می‌تواند به یکی از مقاصد جدید گردشگری شهرستان تبدیل شود.

محمدصادق کمالی، روز دوشنبه، 22 تیرماه در حاشیه بازدید از روستای هدف گردشگری جارو در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، فرهنگی و اجتماعی مناطق روستایی این شهرستان اظهار کرد: روستاهای اشتهارد از قابلیت‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری برخوردار هستند که در صورت برنامه‌ریزی هدفمند و ایجاد زیرساخت‌های لازم، می‌توانند به محورهای جدید توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار در منطقه تبدیل شوند.

فرماندار اشتهارد با بیان اینکه گردشگری روستایی یکی از مسیرهای مؤثر برای رونق اقتصادی جوامع محلی است، افزود: توسعه مجموعه‌های بوم‌گردی علاوه بر ایجاد فضاهای اقامتی برای گردشگران، زمینه معرفی فرهنگ، آداب و رسوم، ظرفیت‌های طبیعی و محصولات بومی منطقه را فراهم می‌کند و می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم برای ساکنان روستاها فرصت‌های شغلی ایجاد کند.

این مسئول با اشاره به جایگاه روستای جارو به عنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری شهرستان تصریح کرد: این روستا با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و ویژگی‌های بومی، می‌تواند به یکی از مقاصد جذاب گردشگری در استان البرز تبدیل شود و تکمیل مجموعه بوم‌گردی آن نقش مهمی در افزایش حضور گردشگران، ارتقای اقتصاد محلی و ایجاد زنجیره‌ای از فعالیت‌های وابسته به صنعت گردشگری خواهد داشت.

او با تأکید بر ضرورت رفع موانع اجرایی پروژه‌های گردشگری ادامه داد: مدیریت شهرستان اشتهارد از سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در حوزه گردشگری حمایت می‌کند و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با رویکردی تسهیل‌گرانه، همکاری لازم را برای تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی و گردشگری به عمل آورند.

کمالی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری روستایی فقط به ایجاد یک مجموعه اقامتی محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای حفظ هویت فرهنگی روستاها، احیای ظرفیت‌های بومی، حمایت از تولیدکنندگان محلی، توسعه صنایع دستی و فراهم‌کردن زمینه حضور و فعالیت اقتصادی جوانان منطقه است.

فرماندار اشتهارد با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در تحقق توسعه متوازن شهرستان گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی موجود، همراه با حمایت از فعالان اقتصادی این حوزه، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری اشتهارد ایجاد کند و این شهرستان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری استان البرز تبدیل سازد.

این مسئول در پایان تأکید کرد: تکمیل پروژه‌های گردشگری و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز، نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و جامعه محلی است و مدیریت شهرستان با جدیت پیگیر فراهم‌کردن شرایط لازم برای تحقق این هدف خواهد بود.

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کد خبر 1405042201542
الناز دادمهر
دبیر محمد آوخ

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