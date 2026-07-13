به گزارش میراث‌آریا، همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری چهل‌وهشتمین اجلاس کمیته میراث‌جهانی یونسکو در کره‌جنوبی و قرار گرفتن پرونده «قلعه‌های الموت و استحکامات مربوط به آن» در دستور بررسی نهایی این اجلاس، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین، این رویداد را یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر میراث‌فرهنگی کشور توصیف کرد و آن را نماد هم‌افزایی ملی در مسیر صیانت از هویت تاریخی ایران دانست.

مریم مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا اظهار کرد: پرونده «قلعه‌های الموت و استحکامات مربوط به آن» محصول سال‌ها پژوهش‌های علمی، مطالعات میدانی، مستندسازی تخصصی، اقدامات حفاظتی و مرمتی و نیز همکاری مستمر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، استانداری قزوین، دستگاه‌های اجرایی، متخصصان، دانشگاهیان، انجمن‌های میراث‌فرهنگی، جوامع محلی و تمامی دغدغه‌مندان صیانت از میراث تاریخی کشور است؛ تلاشی که امروز با انسجام و همدلی کم‌نظیر، به مرحله بررسی نهایی در یونسکو رسیده است.

وی افزود: قرار گرفتن این پرونده در دستور کار کمیته میراث جهانی، بیانگر برخورداری این مجموعه از ارزش‌های برجسته جهانی و ظرفیت‌های ممتاز تاریخی، فرهنگی، معماری و مهندسی است؛ مجموعه‌ای که فراتر از یک اثر تاریخی، روایتگر بخشی مهم از حافظه تمدنی ایران، دانش مهندسی دفاعی، تعامل انسان با طبیعت و تداوم هویت فرهنگی این سرزمین به شمار می‌رود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با قدردانی از حمایت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، استانداری قزوین و همراهی دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی شامل تکمیل مستندات پرونده، اجرای برنامه‌های حفاظتی و مرمتی، ساماندهی زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت مسیرهای دسترسی، بهبود سیما و منظر فرهنگی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان با برنامه‌ریزی منسجم دنبال شد که نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت پرونده در فرآیند ارزیابی یونسکو داشته است.

وی ادامه داد: فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی، ادارات‌کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، راهداری، منابع طبیعی، محیط‌زیست، دستگاه‌های خدمات‌رسان، نهادهای امنیتی و انتظامی، مراکز دانشگاهی، انجمن‌های مردم‌نهاد، اصحاب‌رسانه و به‌ویژه مردم فرهنگ‌دوست منطقه الموت، هر یک سهمی ارزشمند در این مسیر داشته‌اند و بی‌تردید، این دستاورد حاصل مشارکت و مسئولیت‌پذیری جمعی است.

مهدوی با اشاره به آثار و پیامدهای ثبت‌جهانی این پرونده گفت: در صورت تصویب نهایی، «قلعه‌های الموت و استحکامات مربوط به آن» به‌عنوان سی‌امین اثر ایران و دومین اثر استان قزوین در فهرست میراث‌جهانی یونسکو به ثبت خواهد رسید؛ رخدادی که می‌تواند جایگاه استان را در نقشه گردشگری فرهنگی جهان به‌طور محسوسی ارتقا داده و افق‌های تازه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های تمدنی ایران بگشاید.

وی تاکید کرد: ثبت‌جهانی، آغاز مرحله‌ای نو در حکمرانی میراث‌فرهنگی است؛ مرحله‌ای که در آن حفاظت علمی، مدیریت یکپارچه، مشارکت جوامع محلی، بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های گردشگری و توسعه پایدار باید بر اساس استانداردها و الزامات بین‌المللی با جدیت بیشتری دنبال شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان قزوین افزود: ثبت جهانی این مجموعه می‌تواند زمینه ارتقای برند گردشگری استان، افزایش شناخت جهانی از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی الموت، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، رونق صنایع‌دستی، افزایش ماندگاری گردشگران، خلق فرصت‌های جدید اشتغال و تقویت اقتصاد جوامع محلی را فراهم آورد و به الگویی موفق از پیوند میان حفاظت از میراث و توسعه متوازن منطقه‌ای تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: تجربه ثبت‌جهانی آثار تاریخی در نقاط مختلف کشور نشان داده است که این رویداد، علاوه بر افزایش اعتبار بین‌المللی، زمینه معرفی مؤثرتر فرهنگ، تاریخ، هویت و سبک زندگی مناطق مختلف ایران را فراهم می‌کند و الموت نیز با برخورداری از طبیعت منحصربه‌فرد، پیشینه تاریخی کم‌نظیر و سرمایه‌های فرهنگی ارزشمند، شایستگی آن را دارد که به یکی از کانون‌های برجسته گردشگری فرهنگی و تاریخی کشور در عرصه بین‌المللی تبدیل شود.

مهدوی در پایان با تاکید بر اینکه مسئولیت حفاظت از این میراث ارزشمند پس از ثبت جهانی سنگین‌تر خواهد شد، اظهار کرد: استمرار برنامه‌های حفاظتی، مرمتی و مدیریتی با مشارکت مردم، دستگاه‌های اجرایی و متخصصان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای صیانت از این سرمایه ملی و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

وی ابراز امیدواری کرد با همت تمامی دست‌اندرکاران و همراهی مردم، پرونده «قلعه‌های الموت و استحکامات مربوط به آن» به نتیجه‌ای شایسته در اجلاس پیش‌رو دست یابد و برگ زرین دیگری بر کارنامه افتخارات میراث‌فرهنگی ایران افزوده شود.

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