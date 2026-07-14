به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند اظهار کرد: پل قدیم دزفول یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی استان خوزستان است که طی سال‌های گذشته مراحل مختلف مرمت و حفاظت آن انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: در سال جاری اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان برای ادامه عملیات مرمتی این اثر اختصاص یافته و با ابلاغ دستور کار به پیمانکار، عملیات ساماندهی عرشه پل، کف‌سازی، بدنه‌سازی و بهسازی محوطه پیرامونی آن آغاز شده است.

او با تأکید بر اینکه مرمت آثار تاریخی فرآیندی مستمر است گفت: حفاظت و پایش بناهای تاریخی حتی پس از پایان مرمت جامع نیز باید به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد.

جوروند ابراز امیدواری کرد: عملیات ساماندهی و مرمت عرشه پل قدیم دزفول تا هفته دولت سال ۱۴۰۵ به پایان رسیده و به بهره‌برداری برسد.

پل قدیم دزفول از آثار دوره ساسانی است که با شماره ۸۴ در دی‌ ۱۳۱۰ خورشیدی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. این پل از گذشته تاکنون ۲ ساحل شرقی و غربی رودخانه دز را به هم وصل می‌کند.

انتهای پیام/