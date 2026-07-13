تعیین عرصه و حریم ۸ اثر تاریخی جدید در خوزستان تا پایان نیمه نخست سال

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، احمدرضا حسینیبروجنی امروز ۲۲ تیر ۱۴۰۵ گفت: یکی از مهمترین وظایف حوزه میراثفرهنگی، تعیین عرصه و حریم آثار ثبت ملیشده است تا حفاظت از این آثار در چارچوب ضوابط قانونی با دقت بیشتری انجام شود.
معاون میراثفرهنگی خوزستان خاطرنشان کرد: سال گذشته عرصه و حریم هشت اثر تاریخی در استان خوزستان تعیین، تصویب و ابلاغ شد و در سال جاری نیز برنامهریزی برای تعیین عرصه و حریم هشت اثر دیگر در حال انجام است.
او از برنامهریزی برای تعیین عرصه و حریم هشت اثر تاریخی جدید در استان تا پایان نیمه نخست سال گفت و اظهار کرد: آثار مورد نظر شامل بناها و محوطههای تاریخی هستند و پس از طی مراحل کارشناسی و تصویب در مراجع ذیصلاح نتایج آن اعلام خواهد شد.
حسینیبروجنی تصریح کرد: تعیین عرصه و حریم نقش مهمی در حفاظت اصولی از میراثفرهنگی و جلوگیری از تعرض به آثار تاریخی دارد.
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