به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان امروز ۲۲ تیر ۱۴۰۵ در پیام خود نوشت: فرارسیدن روز حراست و روز فناوری اطلاعات را به همه تلاشگران متعهد این دو حوزه در مجموعه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

حراست، با نقش ارزشمند خود در صیانت از سرمایه‌های انسانی، حفظ امنیت، سلامت اداری و پاسداری از ارزش‌های سازمانی، زمینه‌ساز آرامش، اعتماد و پیشبرد اهداف دستگاه است. در کنار آن، فناوری اطلاعات به‌عنوان موتور محرک تحول اداری، توسعه خدمات هوشمند، تسهیل فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم، نقشی انکارناپذیر در تحقق دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری ایفا می‌کند.

بی‌تردید، همدلی، تخصص و مسئولیت‌پذیری همکاران پرتلاش حوزه‌های حراست و فناوری اطلاعات، پشتوانه‌ای ارزشمند برای حفاظت از میراث گران‌بهای فرهنگی، توسعه گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی استان خوزستان است.

اینجانب ضمن قدردانی از تلاش‌های صادقانه و شبانه‌روزی همکاران این دو حوزه، از درگاه خداوند متعال برای همه عزیزان، سلامتی، توفیق روزافزون و سربلندی در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف خوزستان مسئلت دارم.

انتهای پیام/