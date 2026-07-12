بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در متن پیام محمد جوروند مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان آمده است: «۲۱ تیرماه، روز عفاف و حجاب، فرصتی برای پاسداشت ارزشهای فرهنگی، هویتی و اخلاقی جامعه ایرانی ـ اسلامی و یادآور اهمیت حفظ کرامت انسانی، استحکام بنیان خانواده و صیانت از میراث معنوی این سرزمین است. این مناسبت در تقویم رسمی ایران با یادبود واقعه مسجد گوهرشاد گرامی داشته میشود.
میراثفرهنگی هر سرزمین تنها در بناها و آثار تاریخی خلاصه نمیشود بلکه آداب، رسوم، پوششهای بومی، هنرهای سنتی و ارزشهای فرهنگی نیز بخش مهمی از هویت تاریخی و تمدنی آن را تشکیل میدهند.
استان خوزستان با تنوع غنی فرهنگی و قومیتی، همواره جلوهای از اصالت، وقار و حفظ سنتهای ارزشمند ایرانی بوده است.
ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان ضمن گرامیداشت این روز، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ عفاف، حفظ هویت فرهنگی و معرفی پوششهای اصیل و بومی به عنوان بخشی از میراث ناملموس کشور تأکید میکند و امیدوار است با همدلی و مشارکت همه اقشار جامعه، در مسیر حفظ و انتقال این ارزشهای ماندگار به نسلهای آینده گامهای مؤثری برداشته شود.»
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