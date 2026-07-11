به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، احمدرضا حسینی‌بروجنی، ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ ضمن اعلام خبر استقرار مراکز دائم استاد- شاگردی در پایگاه‌های میراث جهانی استان، اظهار کرد: این طرح که با ابتکار و دستور وزیر میراث‌فرهنگی در سراسر کشور کلید خورده، در خوزستان با جدیت دنبال می‌شود تا با رفع خلأهای آموزشی، مهارت‌های تخصصی مرمت به شیوه‌ای استاد ـ شاگردی به فارغ‌التحصیلان و علاقه‌مندان منتقل شود.

معاون میراث‌فرهنگی خوزستان افزود: فاز نخست این طرح در سه پایگاه میراث‌جهانی چغازنبیل، شوشتر و شوش آغاز شده است که پایگاه چغازنبیل با تدوین یک پلان مدیریتی نمونه و منسجم، پیشگام در ارسال و تأیید این طرح در سطح وزارتخانه بوده است.

او با اشاره به این‌که در این مراکز آموزش‌های تخصصی نظیر خشت‌زنی، حفاظت از جداره‌های خشتی و آجری، مرمت اشیای تاریخی و حفاظت از سازه‌های آبی و پل‌بندها ارائه خواهد شد، تصریح کرد: این الگو در آینده به سایر پایگاه‌های ملی و ادارات میراث تابع شهرستانی گسترش می‌یابد و شرکت‌کنندگان پس از گذراندن دوره‌ها، گواهی معتبر دریافت خواهند کرد. ظرفیت این مراکز به‌گونه‌ای طراحی شده که دانشگاهیان و مؤسسات فنی‌وحرفه‌ای نیز بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

حسینی‌بروجنی با قدردانی از حمایت‌ها و هدایت‌های محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، از تلاش‌های مدیران و کارکنان دلسوز پایگاه‌های میراث جهانی چغازنبیل، شوشتر و شوش در تحقق این هدف آموزشی و حفاظتی سپاس‌گزاری کرد.

انتهای پیام/