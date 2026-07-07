۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۴

حضور کاروانی از کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در آیین تشییع رهبر شهید در قم

حضور کاروانی از کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در آیین تشییع رهبر شهید در قم

هم‌زمان با برگزاری آیین تشییع رهبر شهید در شهر مقدس قم، کاروانی از کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با حضور در این مراسم، در کنار انبوه عزاداران، در آیین بدرقه پیکر مطهر ایشان شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، با تسلیت شهادت رهبر شهید، حضور گسترده اقشار مختلف مردم از سراسر کشور را جلوه‌ای از وحدت، انسجام ملی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی توصیف کرد.

او با اشاره به بخشی از بیانات رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۲ مبنی بر اینکه «کشور بزرگ و ملت عظیم‌الشأن ما علاوه بر جهات تاریخی و فرهنگی و میراث بسیار گران‌قیمتی که از گذشته دارد، خود آفریننده افتخارات و ارزش‌هاست» بر ضرورت صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی به‌عنوان یکی از ارکان هویت ملی و تمدنی ایران اسلامی تأکید کرد و گفت: این رویکرد، مبنای برنامه‌ها و اقدامات اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در حفاظت از سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی استان خواهد بود.

جوروند همچنین حضور کارکنان این اداره‌کل در آیین تشییع و مشارکت آنان در خدمت‌رسانی به عزاداران را نمادی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی، همدلی با مردم و تجدید میثاق خانواده بزرگ میراث‌فرهنگی خوزستان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر خدمت به کشور عنوان کرد.

حضور کاروانی از کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در آیین تشییع رهبر شهید در قم

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کد خبر 1405041601122
حسن بهداد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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