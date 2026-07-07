به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، با تسلیت شهادت رهبر شهید، حضور گسترده اقشار مختلف مردم از سراسر کشور را جلوه‌ای از وحدت، انسجام ملی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی توصیف کرد.

او با اشاره به بخشی از بیانات رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۲ مبنی بر اینکه «کشور بزرگ و ملت عظیم‌الشأن ما علاوه بر جهات تاریخی و فرهنگی و میراث بسیار گران‌قیمتی که از گذشته دارد، خود آفریننده افتخارات و ارزش‌هاست» بر ضرورت صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی به‌عنوان یکی از ارکان هویت ملی و تمدنی ایران اسلامی تأکید کرد و گفت: این رویکرد، مبنای برنامه‌ها و اقدامات اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در حفاظت از سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی استان خواهد بود.

جوروند همچنین حضور کارکنان این اداره‌کل در آیین تشییع و مشارکت آنان در خدمت‌رسانی به عزاداران را نمادی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی، همدلی با مردم و تجدید میثاق خانواده بزرگ میراث‌فرهنگی خوزستان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر خدمت به کشور عنوان کرد.

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