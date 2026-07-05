به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند، ۱۴ تیر ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: امروز همزمان با برگزاری مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید در مصلای امام خمینی(ره) تهران، کارکنان ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان ضمن حضور در میان سیل خروشان مردم همیشه در صحنه و شهیدپرور ایران اسلامی و مشارکت در آیین وداع، با برپایی موکب ایستگاه صلواتی، میزبان سوگواران این مراسم باشکوه بودند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با تسلیت شهادت این قائد عظیمالشأن انقلاب اسلامی اضافه کرد: حضور خانواده بزرگ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان در این مراسم تجلی روحیه همبستگی، مسئولیتپذیری اجتماعی و پایبندی به ارزشهای والایی است که رهبر شهید برای تحقق آنها مجاهدت کرد.
او با اشاره به انگیزه خادمان این موکب افزود: خدمترسانی بیمنت به عزاداران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع افتخار بزرگی برای جامعه میراثفرهنگی کشور است.
جوروند بیان کرد: همکاران ما در این موکب تلاش کردند تا با ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید، سهم کوچکی در میزبانی شایسته از ملت وفادار و سوگوار ایران اسلامی در پایتخت داشته باشند.
او با اشاره به وسعت این اقدام جهادی گفت: علاوه بر استقرار موکب در تهران، کاروان دیگری از همکاران ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان نیز به شهر مقدس قم اعزام خواهند شد تا در جریان برگزاری آیینهای سوگواری در این شهر به زائران و عزاداران خدمترسانی کرده و دوشادوش مردم شریف در این فضای معنوی مشارکت داشته باشند.
جوروند خاطرنشان کرد: خدماترسانی موکب و کاروانهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان در طول زمان برگزاری مراسم بدرقه در تهران و قم با پذیرایی و پشتیبانی از زائران و عزاداران به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
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