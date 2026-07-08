به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند امروز ۱۷ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت حفاظت همهجانبه از میراث تاریخی استان گفت: یکی از موضوعات مغفولمانده در حوزه میراثفرهنگی خوزستان بیمه محوطهها و ابنیه تاریخی است که امسال با تأمین اعتبار در دستور کار این ادارهکل قرار خواهد گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان افزود: برنامهریزی شده است تا با تأمین اعتبارات لازم محوطههای تاریخی استان تحت پوشش بیمه قرار گیرند تا از این ظرفیت ارزشمند در برابر حوادث و خسارتهای احتمالی صیانت شود.
او با بیان اینکه محوطههای تاریخی خوزستان از نظر وضعیت ثبتی و مطالعات باستانشناسی شرایط متفاوتی دارند، اظهار کرد: برخی از این محوطهها در فهرست آثار ملی یا جهانی به ثبت رسیدهاند، برخی هنوز ثبت نشدهاند و تعدادی نیز کاوش و ثبت شدهاند، در حالی که برخی دیگر هنوز نه کاوش و نه ثبت شدهاند.
جوروند همچنین با اشاره به ضرورت بیمه اماکن و بناهای تاریخی گفت: در حوزه ابنیه تاریخی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و بناهای تاریخی، از جمله بناهایی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، باید تحت پوشش بیمه باشند.
مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان تأکید کرد: بهرهبرداران بناهای تاریخی موظفند این اماکن را در برابر مخاطراتی همچون آتشسوزی، زلزله و سایر حوادث احتمالی بیمه کنند تا ضمن حفظ سرمایههای تاریخی، زمینه کاهش خسارتهای ناشی از حوادث نیز فراهم شود.
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