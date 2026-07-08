۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان:

محوطه‌ها و ابنیه تاریخی استان خوزستان بیمه می‌شوند

محوطه‌ها و ابنیه تاریخی استان خوزستان بیمه می‌شوند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان از برنامه این اداره‌کل برای بیمه محوطه‌ها و ابنیه تاریخی استان خبر داد و این اقدام را یکی از اولویت‌های سال جاری برشمرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند امروز ۱۷ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت حفاظت همه‌جانبه از میراث تاریخی استان گفت: یکی از موضوعات مغفول‌مانده در حوزه میراث‌فرهنگی خوزستان بیمه محوطه‌ها و ابنیه تاریخی است که امسال با تأمین اعتبار در دستور کار این اداره‌کل قرار خواهد گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: برنامه‌ریزی شده است تا با تأمین اعتبارات لازم محوطه‌های تاریخی استان تحت پوشش بیمه قرار گیرند تا از این ظرفیت ارزشمند در برابر حوادث و خسارت‌های احتمالی صیانت شود.

او با بیان اینکه محوطه‌های تاریخی خوزستان از نظر وضعیت ثبتی و مطالعات باستان‌شناسی شرایط متفاوتی دارند، اظهار کرد: برخی از این محوطه‌ها در فهرست آثار ملی یا جهانی به ثبت رسیده‌اند، برخی هنوز ثبت نشده‌اند و تعدادی نیز کاوش و ثبت شده‌اند، در حالی که برخی دیگر هنوز نه کاوش و نه ثبت شده‌اند.

جوروند همچنین با اشاره به ضرورت بیمه اماکن و بناهای تاریخی گفت: در حوزه ابنیه تاریخی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و بناهای تاریخی، از جمله بناهایی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، باید تحت پوشش بیمه باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان تأکید کرد: بهره‌برداران بناهای تاریخی موظفند این اماکن را در برابر مخاطراتی همچون آتش‌سوزی، زلزله و سایر حوادث احتمالی بیمه کنند تا ضمن حفظ سرمایه‌های تاریخی، زمینه کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث نیز فراهم شود.

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کد خبر 1405041701208
جلیل جعفری
دبیر مریم قربانی‌نیا

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