بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مراسم جاماندگان تشییع رهبر شهید، همراه با آیین معنوی قرائت زیارت عاشورا، صبح دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور مدیران، کارشناسان و کارکنان این ادارهکل در نمازخانه مجموعه برگزار شد.
در این مراسم که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و تجدید میثاق با آرمانهای والای انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد، حاضران با قرائت زیارت عاشورا، ذکر مصائب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و مرثیهسرایی، ارادت خود را به ساحت اهلبیت (ع) و شهدای والامقام ابراز کردند.
در ادامه این آیین، حجتالإسلام والمسلمین آورده سخنران مراسم با تبیین جایگاه فرهنگ عاشورا، بر ضرورت پاسداری از ارزشهای دینی، انقلابی و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایتمداری در جامعه تأکید کرد و قیام عاشورا را سرچشمه عزت، آزادگی و بصیرت مسلمانان دانست.
شرکتکنندگان نیز با قرائت دعا و زمزمه زیارت عاشورا، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی، برای عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج) دعا کردند.
این مراسم در فضایی سرشار از معنویت و همدلی برگزار شد و کارکنان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان باحضور در این آیین، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای عاشورا، ولایت و فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.
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