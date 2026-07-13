۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۹

نوای «زیارت عاشورا» در سوگ رهبر شهید در اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان طنین‌انداز شد

نوای «زیارت عاشورا» در سوگ رهبر شهید در اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان طنین‌انداز شد

همزمان با ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، مراسم جاماندگان تشییع رهبر شهید همراه با قرائت زیارت عاشورا و مرثیه‌سرایی، با حضور کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در نمازخانه این اداره‌کل برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مراسم جاماندگان تشییع رهبر شهید، همراه با آیین معنوی قرائت زیارت عاشورا، صبح دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور مدیران، کارشناسان و کارکنان این اداره‌کل در نمازخانه مجموعه برگزار شد.

در این مراسم که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد، حاضران با قرائت زیارت عاشورا، ذکر مصائب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و مرثیه‌سرایی، ارادت خود را به ساحت اهل‌بیت (ع) و شهدای والامقام ابراز کردند.

در ادامه این آیین، حجت‌الإسلام والمسلمین آورده سخنران مراسم با تبیین جایگاه فرهنگ عاشورا، بر ضرورت پاسداری از ارزش‌های دینی، انقلابی و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری در جامعه تأکید کرد و قیام عاشورا را سرچشمه عزت، آزادگی و بصیرت مسلمانان دانست.

شرکت‌کنندگان نیز با قرائت دعا و زمزمه زیارت عاشورا، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی، برای عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) دعا کردند.

این مراسم در فضایی سرشار از معنویت و همدلی برگزار شد و کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان باحضور در این آیین، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های عاشورا، ولایت و فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.

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کد خبر 1405042201551
سیدجواد خراسانی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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