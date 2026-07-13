پایش آثار تاریخی خوزستان؛ از ضرورت نقشه جامع تا تقویت حفاظت میدانی

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست کارگروه پایش آثار تاریخی خوزستان روز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور محمد جوروند مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و اعضای کارگروه در محل این اداره‌کل برگزار شد.

در این نشست، حاضران بر ضرورت عبور از پایش‌های پراکنده و سنتی به سمت پایش منظم، مستند، تصویری و مکانی تأکید کردند؛ رویکردی که به گفته اعضای کارگروه، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر و پیگیری مؤثرتر گزارش‌های دریافتی باشد.

یکی از محورهای اصلی مطرح‌شده، ضرورت ایجاد نقشه جامع و محرمانه محوطه‌های تاریخی استان بر پایه مختصات GPS بود؛ موضوعی که با هدف تجمیع اطلاعات موجود در گزارش‌های شناسایی و بررسی‌های باستان‌شناسی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های نظارتی و حفاظتی مطرح شد.

همچنین در این نشست، استفاده از مانیتورینگ الکترونیک، پهپاد و ابزارهای سریع و کم‌هزینه برای پایش محوطه‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

اعضای کارگروه بر این باور بودند که هرگونه پایش، زمانی اثربخش خواهد بود که به تحلیل عوامل آسیب‌زا و تعریف اقدام بعدی منجر شود و صرفاً در حد ثبت وضعیت باقی نماند.

از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده، الزام ارائه روش‌های حفاظت حین و پس از کاوش در پروپوزال‌های باستان‌شناسی بود که در این نشست هشدار داده شد که بسیاری از محوطه‌ها، چه پس از حفاری‌های غیرمجاز و چه پس از کاوش‌های مجاز، در صورت نبود برنامه حفاظتی رها می‌شوند و در معرض هوازدگی، فرسایش و تخریب شدید قرار می‌گیرند.

اعضای کارگروه همچنین بر افزایش حضور میدانی یگان حفاظت، تقویت امکانات، رفع مشکلات حمل‌ونقل و بهره‌گیری از گزارش‌های منظم دوره‌ای، از جمله گزارش‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه، تأکید کردند.

در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت مشارکت مردم و افزایش آگاهی عمومی درباره ارزش محوطه‌های تاریخی و نقش مردم در حفاظت از میراث‌فرهنگی تأکید شد؛ موضوعی که به باور حاضران، ممکن است به صیانت پایدارتر از آثار تاریخی استان کمک کند.

در پایان این نشست، اعضای کارگروه خواستار آن شدند که گزارش‌های پایش، از مرحله ثبت و بایگانی فراتر رفته و به اقدام عملی، تحلیل حفاظتی و تصمیم‌سازی مشخص منتهی شود.

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