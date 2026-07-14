شروع دوباره مرمت باغ تاریخی امیرمجاهد رامهرمز با اعتبار ملی

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند بیان کرد: باغ تاریخی امیرمجاهد از آثار شاخص رامهرمز است که در سالهای گذشته مطالعات، مستندسازی و بخشی از اقدامات حفاظتی آن انجام شده بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان تأکید کرد: بهدلیل محدودیتهای اعتباری، روند مرمت این اثر در سالهای گذشته با وقفه مواجه شد اما امسال با تخصیص ۲ میلیارد تومان اعتبار ملی، قرارداد مرمت آن منعقد و دستور کار اجرایی صادر شده است.
او گفت: عملیات اجرایی این پروژه بهزودی آغاز میشود و اولویت فعلی، استحکامبخشی و حفاظت از بخشهای آسیبدیده بنا است.
جوروند ابراز امیدواری کرد: با تأمین اعتبارات بیشتر، روند احیای کامل این اثر تاریخی در سالهای آینده با سرعت بیشتری دنبال شود.
قلعه امیرمجاهد یا باغ امیرمجاهد یکی از بناهای تاریخی رامهرمز است که در زمان استقرار و سلطه خوانین بختیاری (امیرمجاهد بختیاری) در منطقه رامهرمز در اواخر قاجار ساخته شد و ۱۲ شهریور ۱۳۸۰ به شماره ثبت ۳۷۷۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
انتهای پیام/
نظر شما