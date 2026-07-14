بهگزارش خبرنگار میراث آریا، احمدرضا حسینیبروجنی گفت: مرمت این کاروانسرا که در دهه ۸۰ آغاز شده بود به دلیل محدودیت اعتبارات متوقف شد اما از سال ۱۴۰۲ فازهای جدید مرمتی آن با هدف احیای حجرهها و آمادهسازی فضا برای بهرهبرداری فرهنگی و گردشگری آغاز شد.
معاون میراثفرهنگی خوزستان افزود: عملیات مرمتی این مجموعه در سه فاز اجرایی در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ دنبال شده و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
او اظهار کرد: در صورت هماهنگی با معاونت صنایعدستی استان، راهاندازی بازارچه صنایعدستی بهعنوان نخستین گام بهرهبرداری از این مجموعه تاریخی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
حسینیبروجنی معتقد است: بهرهبرداری از کاروانسرای دهدز علاوه بر حفظ یک بنای ارزشمند تاریخی میتواند به رونق گردشگری و صنایعدستی منطقه کمک کند.
برخی از مورخان کاروانسرای دهدز را متعلق به دوره صفویه میدانند اما مستندات تاریخی این کاروانسرا را مربوط به دوران قاجار معرفی میکند که در ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ به شماره ۲۵۹۷۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. این کاروانسرای قاجاری در مرکز شهر دهدز و در خیابان شهید آبسته واقع شده است.
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