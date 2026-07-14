حسن بهداد، کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری، در یادداشتی نوشت: در دهههای اخیر، گردشگری به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده و افزون بر آثار اقتصادی، نقش مهمی در تقویت تعاملات فرهنگی، توسعه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی جوامع ایفا میکند. با این حال، رشد شتابان گردشگری در صورت فقدان برنامهریزی مناسب، میتواند فشارهای قابل توجهی بر محیطزیست، منابع محلی و کیفیت زندگی جامعه میزبان وارد سازد. ازاینرو، گردشگری پایدار امروزه بهعنوان رویکردی بنیادین در مدیریت مقاصد و برنامهریزی توسعه گردشگری مورد توجه قرار گرفته است.
در این میان، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، بهویژه ابزارهای نوین دادهمحور، نقش مؤثری در تحقق اهداف گردشگری پایدار ایفا میکنند. توسعه خدمات دیجیتال، مدیریت هوشمند اطلاعات سفر و ارتقای تعامل با گردشگران، این امکان را فراهم میسازد که ضمن افزایش رضایت بازدیدکنندگان، از منابع طبیعی، فرهنگی و تاریخی نیز بهصورت مؤثرتری حفاظت شود. امروزه هوش مصنوعی بهعنوان یکی از مهمترین فناوریهای تحولآفرین، با قابلیتهایی همچون تحلیل دادهها و بازخورد گردشگران، شخصیسازی خدمات، پیشبینی تقاضا، بهینهسازی قیمتگذاری، مدیریت هوشمند جریان بازدیدکنندگان و پشتیبانی از تصمیمگیری، میتواند کارایی مدیریت مقاصد گردشگری را بهطور چشمگیری افزایش دهد. تجربههای موفق جهانی نیز نشان میدهد که بهرهگیری از راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، زمینه افزایش رقابتپذیری و پایداری مقاصد گردشگری را فراهم میکند.
هوش مصنوعی ظرفیتهای راهبردی گستردهای برای توسعه صنعت گردشگری کشور ایجاد کرده است. این ظرفیتها شامل بهینهسازی فرایندهای عملیاتی، کاهش هزینهها، شخصیسازی تجربه گردشگران، پیشبینی تقاضای زمانی و مکانی، مدیریت هوشمند ازدحام، هدایت فضایی تقاضا، بازاریابی دادهمحور مقاصد، بهینهسازی مصرف منابع و حفاظت پیشگیرانه از میراث فرهنگی است. کارکرد مشترک این ظرفیتها، کاهش عدمقطعیت در تصمیمگیری، افزایش بهرهوری اقتصادی، ارتقای کیفیت تجربه گردشگران و تقویت پایداری مقاصد گردشگری است.
استان خوزستان با برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی، از قابلیت بالایی برای توسعه گردشگری هوشمند برخوردار است. حرکت هدفمند به سوی بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، نهتنها یک فرصت، بلکه ضرورتی راهبردی برای توسعه پایدار گردشگری این استان به شمار میرود. تقویت زیرساختهای دیجیتال، توسعه خدمات هوشمند، حمایت از نوآوری و استقرار سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل رفتار گردشگران، مدیریت بهینه منابع و حفاظت از میراث فرهنگی، میتواند ضمن ارتقای کیفیت تجربه گردشگران، زمینهساز توسعه متوازن، افزایش رقابتپذیری و پایداری صنعت گردشگری استان و کشور باشد. بر این اساس، پیشنهاد میشود مدیران و سیاستگذاران، توسعه و استقرار سامانههای هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی را در اولویت برنامههای راهبردی حوزه گردشگری قرار دهند.
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