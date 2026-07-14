روستای مصر آماده ارزیابی در حوزه بهترین روستاهای گردشگری ۲۰۲۶ است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده امروز سهشنبه ۲۳ تیرماه و در نشست مجازی بررسی پرونده بهترین روستاهای گردشگری ایران در سال ۲۰۲۶ که به ریاست انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، ضمن قدردانی از حمایتهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در روند تکمیل پرونده روستای مصر، گفت: روستای مصر با توسعه خدمات، راهاندازی وبسایت دوزبانه و تقویت گردشگری نجومی، برای حضور در فرآیند ارزیابی بهترین روستاهای گردشگری ایران در سال ۲۰۲۶ آماده میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: خوشبختانه مراحل بررسی پرونده بهخوبی در حال پیشرفت است و تمامی شاخصها و الزامات اعلامشده برای این ارزیابی در دستور کار قرارگرفته و بخش قابلتوجهی از آنها اجرایی شده است.
کرمزاده با اشاره بهضرورت تأمین منابع مالی برای تکمیل برخی پروژههای زیرساختی افزود: همکاری دستگاههای مختلف بهویژه حوزه روستایی وزارت کشور میتواند زمینه اجرای اقدامات مؤثرتر را در روستای مصر فراهم کند و ظرفیتهای گردشگری این روستا را بیشازپیش توسعه دهد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان بابیان اینکه روستای مصر طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین مقاصد بومگردی و کویرگردی کشور تبدیلشده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۱ اقامتگاه بومگردی بهصورت فعال در این روستا فعالیت میکنند و نقش مهمی در رونق اقتصاد محلی و توسعه گردشگری پایدار دارند.
او با تشریح مهمترین اقدامات انجامشده برای تکمیل پرونده روستای مصر تصریح کرد: طی روزهای اخیر ۱۲ تابلوی معرفی روستا در چهار محور اصلی ورودی نصبشده است تا دسترسی و هدایت گردشگران به این مقصد گردشگری تسهیل شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: همزمان نشستهای تخصصی متعددی با محور توسعه گردشگری روستا برگزارشده که ازجمله آن میتوان به برگزاری دو نشست تخصصی گردشگری نجومی با همکاری مرکز نجوم استان اصفهان اشاره کرد؛ رویدادی که با توجه به ظرفیت کمنظیر آسمان شب کویر مصر، میتواند جایگاه این روستا را در حوزه گردشگری نجومی بیش از گذشته تقویت کند.
کرمزاده راهاندازی وبسایت دوزبانه روستای مصر را یکی دیگر از اقدامات مهم این ادارهکل دانست و گفت: تمامی اطلاعات، ظرفیتها، جاذبهها و محتوای مرتبط با این روستا از طریق این پایگاه اطلاعرسانی در اختیار مخاطبان داخلی و خارجی قرارگرفته است.
او همچنین از تشکیل انجمن بانوان روستای مصر خبر داد و اظهار کرد: این انجمن بهصورت مستمر فعالیت خود را آغاز کرده و باهدف بندسازی محصولات، توانمندسازی بانوان و افزایش مشارکت جامعه محلی در توسعه گردشگری فعالیت میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مناسبسازی خدمات گردشگری افزود: ایجاد و جانمایی سرویسهای بهداشتی ویژه افراد دارای معلولیت، ساماندهی فضاهای عمومی روستا و ارتقای دسترسی گردشگران دارای نیازهای ویژه ازجمله برنامههایی است که با همکاری بنیاد مسکن در حال اجراست.
کرمزاده ادامه داد: پایش و بهسازی شبکه تصفیه روستا نیز در دستور کار قرارگرفته و اعتبار موردنیاز آن تخصیصیافته است تا زیرساختهای خدماتی متناسب با افزایش شمار گردشگران ارتقا یابد.
او با اشاره به برخی نیازهای زیرساختی روستا اظهار کرد: ساماندهی شبکه آب، تأمین آبشیرینکن، ایجاد پارکینگ مناسب با آزادسازی اراضی موردنیاز از سوی منابع طبیعی و توسعه کمپهای گردشگری از مهمترین پروژههایی است که برای تکمیل زیرساختهای روستای مصر دنبال میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان بابیان اینکه چهار میلیارد تومان اعتبار از محل سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای بخشی از پروژههای این روستا اختصاصیافته است، افزود: همچنین برای اجرای طرحهای توسعه گردشگری خارج از محدوده بافت روستا، زمینه حضور سرمایهگذار بخش خصوصی فراهمشده و عملیات اجرایی این پروژهها آغازشده است.
کرمزاده با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات لازم پیش از حضور ارزیابان انجام خواهد شد، گفت: با تکمیل زیرساختها، ارتقای خدمات گردشگری و مشارکت جامعه محلی، روستای مصر از آمادگی مناسبی برای حضور در فرآیند ارزیابی بهترین روستاهای گردشگری ایران در سال ۲۰۲۶ برخوردار خواهد بود.
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