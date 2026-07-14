بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی جمالی نژاد روز دوشنبه۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، در نشست انجمن میراثفرهنگی و انجمن خیرین میراثفرهنگی استان با تأکید بر اینکه میراثفرهنگی اصفهان دریکی از دشوارترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد، خواستار شکلگیری یک عزم عملی، همافزایی بین دستگاههای اجرایی و مشارکت گسترده خیرین برای نجات و احیای آثار تاریخی استان شد.
استاندار اصفهان گفت: امروز میراثفرهنگی اصفهان بیش از هر زمان دیگری به همدلی، تصمیمگیریهای عملیاتی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود نیاز دارد و نباید فرصتهای موجود را با جلسات طولانی و تصمیمهای تکراری از دست داد.
جمالی نژاد با اشاره به شرایط موجود آثار تاریخی استان ادامه داد: بسیاری از بناهای تاریخی اصفهان در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و حتی اگر عوامل بیرونی نیز آسیبی به آنها وارد نکند، فرسودگی و گذر زمان میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به این سرمایههای ارزشمند وارد کند. ازاینرو باید با سرعت، برنامهریزی دقیق و مشارکت همه بخشها برای حفاظت از این میراث ارزشمند اقدام کرد.
او با تأکید بر ضرورت عبور از رویکردهای صرفاً اداری در حوزه میراثفرهنگی افزود: امروز زمان آن رسیده است که بهجای تکرار مباحث کارشناسی که طی دهههای گذشته بارها مطرحشده، برای حل مسائل موجود تصمیمهای اجرایی اتخاذ شود و دستگاههای مسئول با همکاری یکدیگر موانع پیشروی حفاظت و مرمت آثار تاریخی را برطرف کنند.
استاندار اصفهان با اعلام آمادگی استانداری برای حمایت از طرحهای اولویتدار حوزه میراثفرهنگی تصریح کرد: باید فهرستی از آثار تاریخی دارای اولویت تهیه و با مشارکت همه دستگاهها و خیرین، برنامهای عملیاتی برای حفاظت، مرمت و احیای آنها تدوین شود.
جمالی نژاد با تأکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت خیرین در حوزه میراثفرهنگی گفت: همانگونه که خیرین در ساخت مدارس، مراکز درمانی و دیگر زیرساختهای عمومی نقشآفرینی کردهاند، امروز نیز باید زمینه حضور گسترده آنان در حفاظت از میراثفرهنگی فراهم شود.
او افزود: متأسفانه حضور خیرین در حوزه میراثفرهنگی متناسب با ظرفیتهای موجود نیست، درحالیکه آثار تاریخی بخشی از هویت، فرهنگ و سرمایه اجتماعی کشور به شمار میروند و حفاظت از آنها نیازمند مشارکت مردم و خیران است.
استاندار اصفهان تشکیل کمیتههای تخصصی با حضور انجمنهای میراثفرهنگی، خیرین، مدیران دستگاههای اجرایی و صاحبنظران را اقدامی مؤثر برای کاهش دغدغهها و تسریع در روند تصمیمگیری دانست و تصریح کرد: استانداری از پیشنهادهای کارشناسی و راهکارهای عملی که منجر به حفظ میراثفرهنگی شود، حمایت خواهد کرد.
جمالی نژاد همچنین بر تقویت تعامل میان دولت، نهادهای مردمی و انجمنهای میراثفرهنگی تأکید کرد و گفت: حفاظت از میراثفرهنگی بدون حضور مردم، تشکلهای مردمی و انجمنهای تخصصی امکانپذیر نیست و باید زمینه مشارکت واقعی این ظرفیتهای ارزشمند در تصمیمسازی و اجرای برنامهها فراهم شود.
او با اشاره به اهمیت جایگاه تاریخی اصفهان اظهار کرد: میراثفرهنگی تنها مجموعهای از بناهای تاریخی نیست، بلکه هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این سرزمین را شکل میدهد و حفاظت از آن نیازمند همدلی، همافزایی و احساس مسئولیت مشترک همه دستگاهها و آحاد جامعه است.
استاندار اصفهان در پایان با تأکید بر استمرار برگزاری نشستهای تخصصی انجمنهای میراثفرهنگی گفت: استانداری اصفهان آمادگی دارد با برگزاری نشستهای منظم، بررسی مستمر مسائل و استفاده از همه ظرفیتهای قانونی و مردمی، زمینه اجرای راهکارهای عملی برای حفاظت، مرمت و احیای میراثفرهنگی استان را فراهم کند.
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