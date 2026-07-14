به گزارش خبرنگار میراث آریا، امیر کرمزاده روز ۲۲ تیرماه و در نشست انجمن میراث فرهنگی و انجمن خیرین میراث فرهنگی استان که با حضور ایمان دهاقین، دبیر انجمنهای میراث فرهنگی کشور و با حضور فرمانداران، مدیران دستگاههای اجرایی، استادان دانشگاه، فعالان حوزه میراث فرهنگی، نمایندگان بخش خصوصی و به ریاست مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در محل هتل آسمان برگزار شد، با تشریح مهمترین برنامهها، ظرفیتها و چالشهای حوزه میراث فرهنگی استان، بر نقش محوری انجمنهای میراث فرهنگی و خیرین در حفاظت از میراث تاریخی کشور تأکید کرد و گفت: انجمنهای میراث فرهنگی یکی از مهمترین ظرفیتهای قانونی کشور برای صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی هستند و قانونگذار با پیشبینی جایگاه این انجمنها و ریاست استانداران بر آنها، زمینه همافزایی همه دستگاههای اجرایی در حفاظت از میراث فرهنگی را فراهم کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به جایگاه ممتاز استان در عرصه میراث فرهنگی کشور ادامه داد: از مجموع ۱۶۸ شهر تاریخی مصوب کشور، ۳۳ شهر در استان اصفهان قرار دارد؛ موضوعی که نشان میدهد نزدیک به یکپنجم شهرهای تاریخی ایران در این استان واقع شده و اصفهان همچنان رتبه نخست کشور را از نظر ظرفیتهای میراث فرهنگی در اختیار دارد.
کرم زاده افزود: گستردگی و ارزش آثار تاریخی اصفهان مسئولیت سنگینی را بر دوش مجموعه میراث فرهنگی، مدیران استان، دانشگاهها، شهرداریها و سایر دستگاههای مسئول قرار داده است و حفاظت از این سرمایه ملی بدون مشارکت همه بخشها امکانپذیر نخواهد بود.
او با اشاره به آخرین وضعیت پروندههای ثبت جهانی، تصریح کرد: پرونده ثبت جهانی مجموعه مساجد ایرانی در مراحل نهایی قرار دارد و از میان ۳۵ مسجد پیشنهادی کشور، ۶ مسجد متعلق به استان اصفهان است که شاخصهای مورد نیاز برای ثبت جهانی را کسب کردهاند و امیدواریم این پرونده نیز با موفقیت در یونسکو به ثبت برسد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با بیان اینکه مجموعه میراث فرهنگی استان در سال گذشته عملکرد مطلوبی در حوزه حفاظت و احیای بناهای تاریخی داشته است، گفت: با وجود محدودیتهای جدی اعتباری، تعداد قابل توجهی از بناهای تاریخی در بخشهای دولتی و خصوصی مرمت، احیا و آماده بهرهبرداری شدهاند و مدیران پایگاههای جهانی و کارشناسان میراث فرهنگی تلاش گستردهای برای صیانت از آثار تاریخی استان انجام دادهاند.
کرم زاده ادامه داد: اجرای طرحهای حفاظتی، تعیین حریم آثار تاریخی و انجام تکالیف پیشبینی شده در قانون برنامه هفتم توسعه از جمله برنامههایی بوده که ادارهکل میراث فرهنگی استان با وجود محدودیت منابع مالی، آنها را با جدیت دنبال کرده است.
او با اشاره به خسارتهای وارد شده به برخی آثار تاریخی کشور در جریان تهاجم رژیم صهیونیستی به خاک ایران تصریح کرد: با حمایت استاندار اصفهان و وزیر میراث فرهنگی، روند مرمت بناهای آسیبدیده آغاز شده و همزمان اقدامات حقوقی و بینالمللی برای پیگیری این خسارتها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: پرونده مستند خسارتهای وارد شده به آثار تاریخی با همکاری استادان دانشگاه و متخصصان تهیه و به مراجع بینالمللی از جمله یونسکو ارسال شده و از طریق مراجع حقوقی بینالمللی نیز در حال پیگیری است.
کرم زاده با تأکید بر اینکه اعتبارات موجود پاسخگوی حجم گسترده نیازهای مرمتی استان نیست، اظهار کرد: بسیاری از پروژههای حفاظت و مرمت بناهای تاریخی به صدها میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند، اما در بسیاری از موارد با منابع بسیار محدود ناچار به اجرای پروژهها هستیم تا از تخریب بیشتر آثار جلوگیری شود.
او در عین حال از افزایش اعتبارات حوزه میراث فرهنگی در شهرستان اصفهان خبر داد و گفت: اعتبارات این حوزه در شهرستان اصفهان طی دو سال گذشته از حدود یک و نیم میلیارد تومان به حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد تومان افزایش یافته که نتیجه همراهی استانداری و فرمانداری اصفهان در توجه به حفاظت از میراث فرهنگی است.
کرمزاده با اشاره به آسیبهای وارد شده به بخش گردشگری، صنایعدستی و تأسیسات گردشگری استان اظهار کرد: کاهش سفرها و افت حضور گردشگران، خسارتهای قابل توجهی به هتلها، مراکز اقامتی، فعالان صنایعدستی و مجموعههای گردشگری وارد کرده و این سه حوزه به عنوان زنجیرهای به هم پیوسته، نیازمند حمایت همزمان هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان احیای بناهای تاریخی از طریق تغییر کاربری متناسب را یکی از راهکارهای اصلی حفاظت از میراث فرهنگی دانست و گفت: امروز بسیاری از بناهای تاریخی تنها در صورت بهرهبرداری با کاربریهایی همچون موزه، هتل سنتی، اقامتگاه یا مجموعههای فرهنگی و گردشگری امکان حفظ و نگهداری خواهند داشت و ایجاد حیات دوباره در این بناها، مهمترین راهکار صیانت پایدار از آنها است.
او همچنین بر ظرفیتهای انجمن خیرین میراث فرهنگی تأکید کرد و ادامه داد: این انجمن میتواند نقش مؤثری در جذب مشارکتهای مردمی و منابع مالی برای مرمت آثار تاریخی ایفا کند.
کرم زاده با اشاره به ظرفیت پیشبینی شده در قانون برنامه هفتم توسعه درباره نشاندار کردن مالیاتها اظهار کرد: یکی از فرصتهای مهم ایجاد شده، امکان هدایت بخشی از مالیات شرکتها به سمت حفاظت و مرمت بناهای تاریخی است که با همکاری سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه میتواند به یکی از منابع پایدار تأمین اعتبار برای حفاظت از میراث فرهنگی تبدیل شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در پایان با دعوت از اعضای انجمن میراث فرهنگی و انجمن خیرین میراث فرهنگی برای مشارکت فعالتر در صیانت از آثار تاریخی استان، تاکید کرد: حفاظت از میراث فرهنگی تنها وظیفه یک دستگاه اجرایی نیست و با همافزایی دستگاههای اجرایی، خیرین، بخش خصوصی، دانشگاهها و تشکلهای مردمی میتوان از این سرمایه هویتی برای نسلهای آینده به بهترین شکل پاسداری کرد
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز در این نشست گفت: انجمنهای میراث فرهنگی محور مشارکت مردمی در صیانت از آثار تاریخی هستند.
سید روح الله سیدالعسگری با تأکید بر ضرورت تقویت انجمنهای میراث فرهنگی و انجمن خیرین میراث فرهنگی، این تشکلها را مهمترین بستر جلب مشارکت مردمی، فرهنگسازی و حفاظت پایدار از آثار تاریخی دانست و بر حمایت مدیریت ارشد استان از این رویکرد تأکید کرد.
او با اشاره به سابقه قانونی تشکیل انجمنهای میراث فرهنگی، ادامه داد: انجمنهای میراث فرهنگی بر اساس مصوبه سال ۱۳۶۷ شکل گرفتند و در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۹۸ با بازنگری در اساسنامه، ساختار و وظایف آنها متناسب با نیازهای روز حوزه میراث فرهنگی بهروزرسانی شد.
معاون میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: پس از اصلاحات انجام شده، اساسنامه جدید از سوی وزیر وقت به استانداران کشور ابلاغ شد تا با محوریت استانداران و فرمانداران، زمینه شکلگیری و فعالیت مؤثر انجمنهای میراث فرهنگی در استانها و شهرستانها فراهم شود.
سیدالعسگری با قدردانی از رویکرد استاندار اصفهان نسبت به حوزه میراث فرهنگی، گفت: فلسفه تشکیل این انجمنها، توسعه مشارکت دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، سازمانهای مردمنهاد، خیرین و آحاد جامعه در حفاظت از میراث فرهنگی کشور است و این ظرفیت مردمی میتواند نقش مؤثری در صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی ایفا کند.
سیدالعسگری ادامه داد: آگاهیبخشی عمومی، ترویج فرهنگ حفاظت از آثار تاریخی، تشویق مردم به مشارکت در صیانت از میراث فرهنگی، معرفی قوانین و مقررات مرتبط و جلب همکاری دستگاههای اجرایی از مهمترین وظایف انجمنهای میراث فرهنگی است و تحقق این اهداف نیازمند همکاری گسترده دستگاههای فرهنگی، آموزشی، رسانهای و اجتماعی خواهد بود.
معاون میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به نقش مدیریت استان در صیانت از آثار تاریخی در شرایط بحرانی تصریح کرد: در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران و تهدید برخی از آثار تاریخی کشور، استاندار اصفهان با حساسیت ویژه و حضوری میدانی، موضوع حفاظت از میراث فرهنگی استان را با جدیت دنبال کرد.
او افزود: پس از آسیب وارد شده به محدوده کاخ چهلستون، استاندار اصفهان در همان ساعات اولیه با حضور در محل، ضمن بررسی میدانی وضعیت، زمینه حضور خبرنگاران و رسانههای بینالمللی را فراهم کرد تا ابعاد این اقدام علیه میراث فرهنگی ایران به افکار عمومی جهان منعکس شود.
سیدالعسگری گفت: اطلاعرسانی دقیق و بهموقع درباره خسارتهای وارد شده به آثار تاریخی، نقش مهمی در آگاهسازی افکار عمومی جهانی نسبت به اهمیت میراث فرهنگی ایران و ضرورت حفاظت از آن ایفا کرد و این رویکرد، نمونهای از اهتمام مدیریت ارشد استان در دفاع از میراث تاریخی کشور بود.
معاون میراث فرهنگی استان اصفهان در پایان با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت انجمنهای میراث فرهنگی و انجمن خیرین میراث فرهنگی استان اصفهان، تاکید کرد: تقویت مشارکتهای مردمی، استفاده از توان نخبگان، خیرین، سازمانهای مردمنهاد و رسانهها، میتواند مسیر حفاظت پایدار از میراث فرهنگی را هموارتر کرده و زمینه صیانت مؤثرتر از هویت تاریخی و فرهنگی استان اصفهان را فراهم سازد.
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