دوره آموزشی «استحکامات دفاعی» ویژه راهنمایان گردشگری در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی اسحاقی با اشاره به برگزاری این دوره آموزشی در روز ۲۳ تیر ۱۴۰۵ اظهار کرد: این دوره با هدف ارتقای دانش تخصصی راهنمایان گردشگری در حوزه میراثفرهنگی و آشنایی با ظرفیتهای تاریخی و نظامی استان، به همت کمیته آموزش انجمن راهنمایان گردشگری مازندران، مؤسسه آموزشی آوا پارسه و با نظارت واحد آموزش معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران برگزار شد.
معاون گردشگری مازندران افزود: آشنایی با استحکامات تدافعی، گونهشناسی قلعههای تاریخی، شیوههای ثبت و ضبط موقعیت استحکامات، مبانی حفاظت، آسیبشناسی و مرمت بناهای دفاعی از مهمترین سرفصلهای این دوره آموزشی بود.
او با تأکید بر اهمیت شناخت میراث دفاعی در توسعه گردشگری فرهنگی گفت: استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی و پیشینه تاریخی خود، دارای قلعهها و استحکامات ارزشمندی از دورههای مختلف تاریخی است که معرفی صحیح آنها میتواند نقش مؤثری در غنای روایتهای گردشگری و جذب علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ ایفا کند.
اسحاقی ادامه داد: ارتقای دانش تخصصی راهنمایان گردشگری، زمینه ارائه اطلاعات دقیق، مستند و علمی به گردشگران را فراهم میکند و در حفاظت و معرفی بهتر آثار تاریخی نیز تأثیرگذار خواهد بود.
معاون گردشگری مازندران خاطرنشان کرد: برگزاری دورههای تخصصی در حوزههای مختلف میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با هدف توانمندسازی فعالان این بخش، بهصورت مستمر در دستور کار معاونت گردشگری مازندران قرار دارد تا کیفیت خدمات گردشگری استان بیش از پیش ارتقا یابد.
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