بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین ایزدی ۲۳ تیر ۱۴۰۵ با اعلام پیگیری ثبت ملی آیین «دعوتین شیخ موسی(ره) و امامزاده عبدالله» اظهار کرد: این آیین مذهبی و سنتی که هر ساله با حضور گسترده مردم در روستای شیخ موسی، بخش بندپی شرقی شهرستان بابل برگزار میشود، از ظرفیتهای ارزشمند میراث ناملموس استان به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: پرونده ثبت میراث ناملموس این آیین از سوی واحد ثبت میراثفرهنگی در حال تکمیل است و پس از آمادهسازی مستندات و طی مراحل کارشناسی، برای بررسی و ثبت در فهرست میراثفرهنگی ناملموس کشور به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.
او با تأکید بر اینکه آیینهای مذهبی و سنتی بخشی از هویت فرهنگی و سرمایههای معنوی هر منطقه هستند، تصریح کرد: شناسایی، مستندسازی و ثبت این آیینها از اولویتهای میراثفرهنگی استان است و ثبت آنها نقش مهمی در حفاظت، معرفی و انتقال این میراث به نسلهای آینده دارد.
ایزدی همچنین مشارکت و همراهی جوامع محلی را از عوامل مؤثر در صیانت از میراث ناملموس دانست و گفت: استمرار برگزاری آیین «دعوتین شیخ موسی(ره) و امامزاده عبدالله» و استقبال گسترده مردم منطقه، بیانگر جایگاه ریشهدار آن در فرهنگ بومی و باورهای دینی مردم بندپی شرقی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران در پایان از همکاری مسئولان محلی، پژوهشگران و اهالی روستای شیخ موسی در گردآوری اسناد و مستندات این پرونده قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تکمیل فرآیندهای کارشناسی، این آیین بهزودی در فهرست میراثفرهنگی ناملموس کشور به ثبت برسد.
آیین «دعوتین شیخ موسی(ره) و امامزاده عبدالله روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح در روستای شیخ موسی برگزار میشود.
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