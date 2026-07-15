۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان:

تعامل با بنیاد تعاون بسیج، فرصتی برای رونق گردشگری، صنایع‌دستی و توسعه زیرساخت‌های کرمان است

تعامل با بنیاد تعاون بسیج، فرصتی برای رونق گردشگری، صنایع‌دستی و توسعه زیرساخت‌های کرمان است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در دیدار با مدیرکل بنیاد تعاون بسیج استان، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه گردشگری، توانمندسازی جوامع محلی، رونق صنایع‌دستی، اشتغال‌زایی و مشارکت در احیا بناهای تاریخی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ در دیدار با سردار هادی پارسایی مدیرکل بنیاد تعاون بسیج استان کرمان، بر ضرورت هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های بنیاد تعاون بسیج در مسیر تحقق اهداف حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بنیاد تعاون بسیج در سطح استان و کشور، اظهار کرد: تعامل و همکاری مشترک می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری، ترویج صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های جدید برای اشتغال و رونق اقتصادی در استان کرمان باشد.

او ارتقا سطح دانش فعالان صنایع‌دستی را یکی از اولویت‌های این همکاری برشمرد و افزود: برندسازی، بازاریابی و آموزش تخصصی صنایع‌دستی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بنیاد تعاون بسیج، نقش موثری در توانمندسازی هنرمندان و افزایش سهم صنایع‌دستی کرمان در بازارهای داخلی و خارجی خواهد داشت.

 محسن‌نژاد در ادامه بیان کرد: در حوزه آموزش، هدف ما ایجاد فضایی مثبت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق مهارت‌آموزی، درآمدزایی و اشتغال پایدار است و بنیاد تعاون بسیج می‌تواند در تحقق این رویکرد نقش تاثیرگذاری ایفا کند.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان همچنین بر توانمندسازی جوامع هدف در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی تاکید و تصریح کرد: تعریف بسته‌های متنوع سفر متناسب با سلایق مختلف و توان اقتصادی اقشار جامعه، با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات بنیاد، می‌تواند به افزایش سفر به کرمان و رونق گردشگری استان منجر شود.

 او تدوین سیاست‌های تشویقی سفر برای کارکنان بنیاد تعاون بسیج در سراسر کشور را از دیگر محورهای همکاری عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی تخفیف‌ها و بن‌های خرید صنایع‌دستی برای نیروهای بنیاد، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان، به تقویت اقتصاد صنایع‌دستی استان کرمان کمک خواهد کرد.

 محسن‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های خدماتی بنیاد تعاون بسیج اظهار کرد: استفاده کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی از خدمات متنوع بنیاد در حوزه بهداشت و درمان نیز از زمینه‌های همکاری مشترک خواهد بود.

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کد خبر 1405042401761
محمد شجاعی
دبیر مرضیه امیری

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