به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ در دیدار با سردار هادی پارسایی مدیرکل بنیاد تعاون بسیج استان کرمان، بر ضرورت هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های بنیاد تعاون بسیج در مسیر تحقق اهداف حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بنیاد تعاون بسیج در سطح استان و کشور، اظهار کرد: تعامل و همکاری مشترک می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری، ترویج صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های جدید برای اشتغال و رونق اقتصادی در استان کرمان باشد.

او ارتقا سطح دانش فعالان صنایع‌دستی را یکی از اولویت‌های این همکاری برشمرد و افزود: برندسازی، بازاریابی و آموزش تخصصی صنایع‌دستی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بنیاد تعاون بسیج، نقش موثری در توانمندسازی هنرمندان و افزایش سهم صنایع‌دستی کرمان در بازارهای داخلی و خارجی خواهد داشت.

محسن‌نژاد در ادامه بیان کرد: در حوزه آموزش، هدف ما ایجاد فضایی مثبت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق مهارت‌آموزی، درآمدزایی و اشتغال پایدار است و بنیاد تعاون بسیج می‌تواند در تحقق این رویکرد نقش تاثیرگذاری ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان همچنین بر توانمندسازی جوامع هدف در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی تاکید و تصریح کرد: تعریف بسته‌های متنوع سفر متناسب با سلایق مختلف و توان اقتصادی اقشار جامعه، با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات بنیاد، می‌تواند به افزایش سفر به کرمان و رونق گردشگری استان منجر شود.

او تدوین سیاست‌های تشویقی سفر برای کارکنان بنیاد تعاون بسیج در سراسر کشور را از دیگر محورهای همکاری عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی تخفیف‌ها و بن‌های خرید صنایع‌دستی برای نیروهای بنیاد، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان، به تقویت اقتصاد صنایع‌دستی استان کرمان کمک خواهد کرد.

محسن‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های خدماتی بنیاد تعاون بسیج اظهار کرد: استفاده کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی از خدمات متنوع بنیاد در حوزه بهداشت و درمان نیز از زمینه‌های همکاری مشترک خواهد بود.

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