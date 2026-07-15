نمایشگاه خودروهای منطقه آزاد انزلی برگزار شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، ابوطالب علیپناه گفت: نمایشگاه خودروهای منطقه آزاد انزلی در سالن آمفیتئاتر مجموعه تفریحی و گردشگری تلهکابین رامسر (بام سبز رامسر) با حضور محمد آزاد مشاور استاندار و مسئول دفتر استانداری در غرب مازندران، فرمانداران شهرستانهای رامسر و نوشهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار رامسر، جمعی از رؤسای ادارات و مدیران اجرایی و همچنین شمار زیادی از شهروندان غرب مازندران و شرق گیلان برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان رامسر افزود: در این مراسم، مسئولان حاضر پس از افتتاح رسمی نمایشگاه از بخشهای مختلف آن بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین خودروهای عرضهشده و ظرفیتهای نمایشگاهی منطقه آزاد انزلی قرار گرفتند.
او یادآور شد: در جریان بازدید، مدیران و برگزارکنندگان نمایشگاه توضیحات تخصصی و جامعی درباره مشخصات فنی، امکانات و ویژگیهای خودروهای به نمایش درآمده ارائه کردند و بازدیدکنندگان را با جدیدترین محصولات حاضر در نمایشگاه آشنا شدند.
علیپناه گفت: همچنین کارشناسان فنی، مسئولان فروش و دستاندرکاران این رویداد، شرایط فروش و نحوه عرضه خودروهای موجود را برای علاقهمندان و خریداران تشریح کردند و به سؤالات متقاضیان پاسخ دادند.
نمایشگاه خودروهای منطقه آزاد انزلی با هدف معرفی توانمندیهای صنعت خودرو، ارائه جدیدترین محصولات و ایجاد فرصت تعامل میان عرضهکنندگان و متقاضیان خودرو، مورد استقبال گسترده مردم شهرستانهای غرب مازندران و شرق گیلان قرار گرفت.
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