بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محسن نژادابراهیم سهشنبه ۲۳ تیر۱۴۰۵ در حاشیه نشست سهساعته هماندیشی هنرمندان صنایعدستی سوادکوه که با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر آلاشت و جمعی از هنرمندان فعال صنایعدستی این شهر برگزار شد، از امضای تفاهمنامه راهاندازی خانه صنایعدستی آلاشت میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران و شهرداری آلاشت، خبر داد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سوادکوه با بیان اینکه بخش عمده این جلسه به بررسی ظرفیتها، نقاط قوت، چالشها و مطالبات هنرمندان، بهویژه جاجیمبافان، اختصاص داشت: افزود: مشکلات دریافت تسهیلات برای خرید دستگاه «کرچال»، دشواری تأمین نخ طبیعی، ایجاد اتحادیه صنایعدستی شهرستان سوادکوه و تفکیک هنرمندان آلاشت در دو گروه جاجیمبافان و سایر رشتههای صنایعدستی از مهمترین موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
او یادآور شد: در این نشست نحوه بهرهمندی هنرمندان از ظرفیتهای خانه صنایعدستی آلاشت و استفاده از مواد اولیه طبیعی در بافت جاجیم و ممنوعیت بهکارگیری مواد اولیه مصنوعی در تولید این محصول تشریح شد.
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