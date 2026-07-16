سفر دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو به کرمان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، برای شرکت در آیین پاسداشت دهمین سال‌روز ثبت جهانی بیابان لوت، با استقبال سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمان، شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ وارد استان شد.

این سفر با هدف حضور در برنامه‌های بزرگداشت دهمین سال ثبت جهانی نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، بررسی ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و گردشگری بیابان لوت و تقویت تعاملات میان کمیسیون ملی یونسکو و مجموعه‌های متولی حفاظت از میراث جهانی بیابان لوت شهداد انجام شده است.

آیین پاسداشت دهمین سال‌روز ثبت جهانی بیابان لوت، عصر روز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور مسئولان ملی و استانی، مدیران حوزه میراث‌فرهنگی، پژوهشگران، دانشگاهیان، فعالان گردشگری و دوستداران میراث طبیعی در شهر شهداد برگزار خواهد شد.

در این برنامه، ضمن گرامیداشت یک دهه ثبت جهانی بیابان لوت، به جایگاه این میراث ارزشمند در معرفی ظرفیت‌های طبیعی ایران، توسعه گردشگری پایدار، حفاظت از اکوسیستم‌های بیابانی و نقش جوامع محلی در صیانت از این اثر جهانی پرداخته می‌شود.

بیابان لوت در سال ۱۳۹۵ به‌عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و امروز به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین مقاصد ژئوتوریسم و طبیعت‌گردی کشور، جایگاهی ممتاز در معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان کرمان و ایران در عرصه بین‌المللی دارد.

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