به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احسان قاضی زاده هاشمی امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از رباط تاریخی سنگ بست فریمان اظهار کرد: رباط تاریخی سنگ بست یک اثر ملی است که بخشی از حریم آن در تصرف یک دستگاه دیگر قرار دارد و برای بخشی از این اثر ارزشمند تداخل مالکیتی به وجود آمده است.

نماینده مردم فریمان، سرخس و احمدآباد ادامه داد: این اثر تاریخی در مسیر یکی از راه ‌های اصلی و ترانزیتی قرار دارد و با احیای آن می‌توان به ترددکنندگان در این مسیر خدمت رسانی کرد.

قاضی‌زاده‌ هاشمی یادآور شد: این بنا از همان ابتدا برای رفاه زائران و مردمی که از این مسیر عبور می‌کرده‌اند ساخته شده و اکنون نیز باید همان کاربری گذشته را داشته باشد.

او تاکید کرد: اگر چه مرمتی‌هایی در این بنا صورت گرفته اما مرمت و احیای این اثر تاریخی نیازمند آزادسازی حریم و در اختیار داشتن حریم و مسیر رفت آمد این اثر تاریخی است. تداخل مالکیتی که اکنون هم در حریم این بنا وجود دارد باعث شد تا این اثر نتواند در فهرست میراث جهانی ثبت شود، امیدوارم با کمک دستگاه قضایی، دادستانی، اداره ثبت اسناد و املاک این مشل بر طف و این بنای ارزشمند بتواند به مدار خدمت به مردم باز گردد.

نماینده مردم فریمان، سرخس و احمدآباد در این بازدید بر ضرورت آزادسازی حریم این اثر تاریخی تاکید کرد و گفت: این بنا برای چندین سال در اختیار یک دستگاه دولتی بوده و به عنوان محل نگهداری زندانیان استفاده می‌شده است، پس از آن‌که دیگر به عنوان زندان استفاده نمی‌شود، متاسفانه بخشی از این بنا شامل حریم آن در مالکیت یک نهاد دیگر قرار گرفته است.

او تاکید کرد: به دلیل تداخل مالکیتی که در این بنا وجود داشته است این ثروت ملی مردم موفق به ثبت در فهرست میراث جهانی نشده است.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: از مسئولان دستگاه قضایی، دادستانی و دیگر مسئولان شهرستان و استان درخواست می‌شود در رفع این مشکل هم‌افزایی و همکاری کنند تا این اثر ملی فاخر و ارزشمند که می تواند به محور گردشگری در این مسیر تبدیل شود دوباره به چرخه حیات و خدمت بازگردد.

همچنین سید جواد موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی برای احیای رباط تاریخی سنگ بست و تبدیل آن به مجموعه گردشگری که به زائران و مسافران این مسیر خدمت رسانی کند، اعلام آمادگی کرد.

در ادامه مهدی ناصری فرماندار شهرستان فریمان در این بازدید برای پیگیری رفع تداخل مالکیتی رباط سنگ بست فریمان اعلام آمادگی کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری که این مجموعه دارد، پیگیری رفع مشکلات این اثر تاریخی ارزشمند در دستور کار قرار خواهد گرفت.

او با بیان اینکه احیای این بنا می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و رونق صنعت گردشگری منطقه ایفا کند، تصریح کرد: آزادسازی حریم رباط سنگ‌بست از اولویت‌های اصلی است و همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله بنیاد تعاون و حمایت از زندانیان برای تحقق این هدف ضروری است.

در این بازدید نماینده بنیاد تعاون حمایت از زندانیان و رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فریمان نیز حضور داشتند و برای رفع مشکلات این اثر تاریخی اعلام آمادگی کردند.

سنگ‌بست در قدیم یکی از منازل بسیار مهم راه ابریشم و محل تلاقی شاهراه نیشابور به مرو از یک سو و قهستان، هرات و ترشیز به مشهد و جرجان از سوی دیگر بود. به‌عنوان یک منطقه استراتژیک آن‌قدر اهمیت داشت که در عصر غزنویان، ارسلان جاذب، سپهدار توس، در آنجا مقام داشت و گویا بانی کاروانسرای بزرگی از نوع کاخ‌رباط‌ها در آن مکان شد که اینک خرابه‌ها و قطعات آجرهای آن در مجاورت آرامگاهش برجای مانده است.

این رباط در طول زمان توسط کاربران گوناگون مورد استفاده نامناسب و دخل و تصرفات ویرانگر و غیر کارشناسی قرار گرفته و اکنون در اختیار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی است. در سال‌های اخیر به همت آن اداره کل مرمت‌های اضطراری در آن صورت گرفته است.

ین رباط چنانچه بر اساس موازین علمی و فنی مرمت و ساماندهی شود به‌دلیل برخورداری از فضاهای متنوع و متعدد قابلیت تبدیل به یک هتل یا اقامتگاه عالی بوم‌گردی را دارد.

رباط سنگ بست در هفدهم مرداد سال ۱۳۸۳ به شماره۱۱۰۴۷ در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

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