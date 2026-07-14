به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرامرز صابرمقدم امروز سهشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: حفاظت پیشگیرانه و آفتزدایی توسط کارشناسان آزمایشگاه مرمت معاونت میراث فرهنگی خراسان رضوی، طی سه روز انجام شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تربت جام ادامه داد: با توجه به مواد گیاهی مورد استفاده، این فرایند با روشهای ارگانیک و استاندارد و بدون آسیب به الیاف طبیعی و رنگ فرشها اجرا شده است. نتیجه اقدامات آفت زدایی از فرشهای تاریخی مجموعه، ممانعت از حمله و آسیب حشرات و عوامل مخرب به این آثار است.
او تصریح کرد: این اقدام بخشی از برنامههای حفاظتی معاونت میراث فرهنگی استان برای نگهداری اصولی از فرشهای مجموعه شیخ احمد جام است که از اهمیت تاریخی، فرهنگی و هنری بالایی برخوردارند و حفظ آنها نقش مهمی در پاسداری از هویت تاریخی منطقه ایفا میکند.
صابرمقدم یادآور شد: به استناد نوع نقشه و عناصر طرح ها در این دستبافته های اهدایی به مزار شیخ الاسلام احمد جام، میتوان قدمت آنها رو حداقل به دوره صفویه منتسب کرد که انتخاب نوع آفت زدایی براساس اهمیت این آثار ارزشمند صورت گرفته است.
مجموعه تاریخی شیخ احمد جام نگین تاریخی و هنری شهر تربت جام با وسعت تقریبی۷هکتار، در سال ۱۳۱۰ با شماره ۱۷۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، همچنین اخیر این مجموعه علاوه بر اخذ رتبه در فهرست میراث جهان اسلام (آیسسکو)، در فهرست موقت ثبت نیز قرار گرفته است نیز قرار دارد. شیخ الاسلام احمد ابن ابوالحسن جامی نامقی ترشیزی معروف به شیخ احمد جام از عارفای سده ششم هجری که بناهای یازدهگانه مجموعه بهتدریج و از سال۶۳۳ هجری پیرامون حظیره وی بنیان شده است.
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