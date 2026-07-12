نمایشگاه «یک دست خط، سی دستاورد» افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، احسان رحمانیان امروز یکشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت این رویداد اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف بازخوانی دستاوردهای سه دهه اخیر و تبیین مسیر طیشده در حوزههای علمی، مطالعاتی و عمرانی پایگاه ملی میراثفرهنگی و منظر تاریخی توس برگزار شد.
مدیر پایگاه ملی میراثفرهنگی و منظر تاریخی توس افزود: در این نمایشگاه، برای نخستین بار اصل دست خط رهبر شهید که در مرکز اسناد میراثفرهنگی نگهداری می شود رونمایی شد. همچنین مجموعهای از مهمترین اقدامات و پروژههای انجامشده شامل مطالعات باستانشناسی، طرحهای حفاظتی و مرمتی، برنامههای احیاء و ساماندهی، و نیز فعالیتهای زیرساختی و عمرانی به نمایش گذاشته شده است تا تصویری روشن از روند توسعه و حفاظت این مجموعه ارزشمند ارائه شود.
رحمانیان ادامه داد: در کنار این نمایشگاه، نشست «اندیشهورزی و گفتوگوی فرهنگی توس» نیز با حضور مدیران استان، صاحبنظران، پژوهشگران و فعالان حوزه فرهنگ و میراثفرهنگی برگزار شد که هدف آن بررسی ابعاد مختلف هویتی، تاریخی و فرهنگی توس و تبادل دیدگاهها برای آینده این منطقه تاریخی است.
او تأکید کرد: برگزاری این رویدادها فرصتی مغتنم برای تعامل میان جامعه علمی، مدیران و علاقهمندان به میراثفرهنگی فراهم میکند و میتواند زمینهساز ارتقای برنامههای حفاظتی و توسعهای در توس باشد.
رحمانیان کرد: پایگاه ملی میراثفرهنگی و منظر تاریخی توس با تکیه بر ظرفیتهای ملی و همراهی نهادهای استانی، مسیر صیانت، احیاء و معرفی هرچه بهتر این میراث ارزشمند را با جدیت دنبال میکند.
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