سید محمد حسین صدرالسادات سرپرست اداره حراست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در یادداشتی نوشته است: روز حراست، فرصتی مغتنم برای بازخوانی نقش کلیدی امنیت به عنوان زیربنای توسعه در تمامی بخش‌های اداری و اجرایی کشور است. در دستگاهی هم‌چون اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، که وظیفه‌ خطیر صیانت از هویت تاریخی، فرهنگ بومی و بسترسازی برای صنعت گردشگری و پاسداری از صنایع دستی را بر عهده دارد.

حراست صرفاً یک واحد نظارتی نیست؛ بلکه یک همراهِ راهبردی و چتری حمایتی برای ارتقای سلامت اداری و پیشرفت عملیاتی است.

استان خراسان رضوی، به واسطه میزبانی از بارگاه منور رضوی و دارا بودن غنای تمدنی و تاریخی، کانون توجه زائران و گردشگران بی‌شماری است.

در چنین جغرافیایی، امنیت و آرامش نه یک امر جانبی، که هسته‌ مرکزی خدمات ماست. حراست در این اداره کل، با نگاهی پیشگیرانه و هوشمندانه، تلاش می‌کند تا بستر مناسب برای فعالیت فعالان گردشگری، هنرمندان صنایع دستی و کارشناسان میراث فرهنگی فراهم شود.

ما معتقدیم صیانت از میراث فرهنگی، بدون امنیت زیرساختی و حفاظتی ممکن نیست.

حراست در این حوزه، از یک سو با نظارت بر ضوابط و سلامت اداری، از سوءجریان‌های احتمالی پیشگیری می‌کند و از سوی دیگر، با ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران، زائران و گردشگران، به توسعه‌ پایدار این صنعت کمک می‌نماید. همچنین نقش حراست در حمایت از صنایع‌دستی و هنرهای بومی بسیار مهم است.

ما بر این باوریم که با نظارت بر سلامتِ فرآیندهای مربوط به حمایت از هنرمندان، می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که دسترنجِ هنرمندان و اصالتِ آثار بومی، از هرگونه آسیب و ناهنجاری در امان می‌ماند.

نگاه حراست به بدنه اجرایی، نگاهی پدرانه، مشاورانه و مبتنی بر کرامت انسانی است تا با حذف بسترهای فساد و ناهنجاری، بهره‌وری اداری در خدمت به مردم شریف افزایش یابد.

در روز حراست، ضمن گرامیداشت این روز ، بر این نکته تأکید می‌کنیم که امنیت در میراث‌فرهنگی، یعنی امنیتِ تمدن و هویت، همکاران ما در واحد حراست این اداره کل، با هم‌افزایی با سایر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، خود را خادمانِ بی‌ادعایِ میراثِ کهنِ ایران‌زمین و تسهیل‌گرانِ حوزه‌ گردشگری می‌دانند و بر این پیمان استوارند که امانت‌داری و قانون‌مداری، چراغ راه ما در پاسداری از سرمایه‌های ملی این خطه و تولید رضایت برای مردم عزیزمان خواهد بود.

با تبریک این روز به تمامی همکاران خدوم در خانواده بزرگ حراست، توفیق روزافزون همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) از خداوند متعال مسئلت دارم.

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