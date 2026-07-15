به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز صابرمقدم امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: عثمان سالاری و هیئت همراه پس از ورود به مجموعه تاریخی شیخ احمد جام، با حضور در کارگاه حفاظت از فرشهای تاریخی اهدایی به مزار جام، از روند آفتزدایی این آثار بازدید کرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت جام افزود: در این بازدید، عثمان سالاری نماینده مجلس از نزدیک در جریان اقدامات آزمایشگاه مرمت و حفاظت آثار معاونت میراثفرهنگی از جمله نحوه حفاظت و آفت زدایی غیرشیمیایی از فرشهای تاریخی به روش ارگانیک با استفاده از گیاهان دارویی قرار گرفت.
مژگان موسی زاده مسئول آزمایشگاه مرمت معاونت میراثفرهنگی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ضمن تشریح شاخصههای فنی و هنری این فرشهای تاریخی گفت: حفاظت پیشگیرانه در برابر حمله حشرات و سایر عوامل آسیبزا برای این آثار نفیس انجام شد.
او افزود: چهارتخته فرش با قدمت بیش از ۴۰۰ سال در این مجموعه نگهداری میشود که حفاظت پیشگیرانه برای آنها انجام شد.
همچنین عثمان سالاری نماینده مردم تربت جام، تایباد و صالح اباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این بازدید گفت: امیدوارم پس از ایجاد موزه در این مجموعه، فرشها به عنوان اثر موزهای در معرض دید گردشگران قرار گیرد.
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