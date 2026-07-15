به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ با حضور در این بازارچه و نمایشگاه ضمن بازدید از آثار و محصولات تولیدی به‌نمایش درآمده و دیدار با هنرمندان گفت: این رویداد فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های بانوان هنرمند، حمایت از تولیدات داخلی و توسعه بازار فروصنایع‌دستی استان به‌شمار می‌رود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین افزود: در این نمایشگاه که به‌مدت ۵ روز در حال برگزاری است، بیش از ۳۰ هنرمند صنایع‌دستی در رشته‌های مختلف آثار و تولیدات خود را عرضه می‌کنند.

مهدوی خاطرنشان کرد: از تمامی بانوان علاقه‌مند دعوت می‌شود با حضور در این نمایشگاه، ضمن آشنایی با هنرهای سنتی و دست‌سازه‌های ارزشمند هنرمندان از تولیدکنندگان صنایع‌دستی حمایت کرده و در رونق اقتصاد هنرهای بومی و محلی سهیم باشند.

نمایشگاه و بازارچه صنایع‌دستی هزارمیدان هزار بازار تا ۲۵ تیرماه از ساعت ۹ تا ۲۰ میزبان علاقه‌مندان و هنردوستان است.

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