بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در این دیدار محمد جوروند با گرامیداشت آیینهای دیرینه و ارزشمند پیروان حضرت یحیی (ع)، عید «دهوا ربّا» را نمادی از همزیستی مسالمتآمیز، همدلی و احترام متقابل میان ادیان و اقوام در استان خوزستان دانست.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خوزستان با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی جامعه صابئین مندایی اظهار کرد: صابئین مندایی از هموطنان شریف، نجیب و ریشهدار این سرزمین هستند که با پایبندی به باورهای دینی، صلحطلبی و نقشآفرینی در عرصههای مختلف اجتماعی، بخشی ارزشمند از هویت فرهنگی و تاریخی خوزستان را تشکیل میدهند.
او با تبریک آغاز سال نو مندایی به تمامی پیروان این آیین، بهویژه جامعه صابئین استان خوزستان برای آنان سالی سرشار از سلامت، آرامش، موفقیت و معنویت آرزو کرد.
همچنین، در این دیدار، نمایندگان جامعه صابئین مندایی ضمن خوشآمدگویی به مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان و هیئت همراه از توجه و اهتمام مجموعه میراثفرهنگی استان نسبت به حفظ و پاسداشت سنتها، آیینها و میراث معنوی اقلیتهای دینی قدردانی کردند.
جامعه صابئین مندایی، بهعنوان پیروان حضرت یحیی (ع)، یکی از کهنترین اقلیتهای دینی ایران به شمار میروند که بخش درخورتوجهی از آنان در استان خوزستان سکونت دارند. این جامعه در کنار حفظ سنتهای مذهبی خود همواره در عرصههای مختلف ملی و اجتماعی حضوری مؤثر داشته است.
صابئین مندایی در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز همگام با دیگر اقوام و ادیان ایران، در دفاع از میهن نقشآفرینی کردند و شهید، جانباز و آزاده سرافراز را در دوران دفاع مقدس تقدیم کشور کرده است.
علاوه بر این، حضور صابئین مندایی ایران در مراسم ملی، از جمله مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران، بیانگر پایبندی این جامعه به ارزشهای ملی، دینی و آرمانهای مقاومت است.
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