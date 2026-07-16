بازار امام خمینی (ره) بخشی از هویت تاریخی و اجتماعی اهواز

جلیل جعفری، فعال رسانه، در یادداشتی نوشت: این بازار یکی از پررونقترین بازارهای سنتی خوزستان به شمار میرود و علاوه بر تأمین نیازهای روزمره مردم مقصد بسیاری از گردشگران و علاقهمندان به بازارهای تاریخی است.
قرارگیری بازار امام خمینی (ره) اهواز در بافت قدیمی شهر باعث شده دسترسی آسانی به دیگر مراکز تجاری و بناهای تاریخی اهواز داشته باشد. این بازار در کنار دیگر بازارهای قدیمی هسته اصلی تجارت سنتی اهواز را تشکیل میدهد.
با اینکه از قدمت و مشخصات این بازار اطلاعات دقیقی در دست نیست؛ برخی سابقه ساخت آن را به پیش از انقلاب اسلامی و عدهای نیز به زمان بعد از احداث خانه معینالتجار در زمان ناصرالدینشاه قاجار نسبت میدهند. به هر تقدیر، این بازار قدمتی قریب به یک قرن دارد و از قرار در زمان حکومت پهلوی به بهرهبرداری رسید.
مسلم اینکه با گذشت سالها این بازار نقش بسزایی در رونق بازرگانی اهواز و شهرهای پیرامون ایفا کرده و همچنان مرکز خرید عمده و خردهفروشی بسیاری از کالاها است.
بازار امام خمینی (ره) دارای معماری سرپوشیده و ۲ طبقه است و نزدیک به ۲۵۰ واحد تجاری در آن فعالیت میکنند. طراحی سرپوشیده بازار، علاوه بر ایجاد فضایی سنتی، در برابر گرمای شدید اهواز نیز محیطی مناسب برای خرید فراهم میکند. راهروهای طولانی، حجرههای متعدد و ساختار منظم بازار، یادآور بازارهای سنتی ایران است و همچنان هویت تاریخی خود را حفظ کرده است.
در این بازار انواع کالاها از جمله پوشاک، پارچه، کیف و کفش، لوازم منزل، ادویه، خشکبار، مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی، ساعت، عینک و سوغات محلی عرضه میشود. به دلیل تنوع کالا و قیمتهای مناسب، بسیاری از خریداران از شهرهای مختلف خوزستان برای تهیه اجناس به این بازار مراجعه میکنند. بازار امام خمینی (ره) همچنان یکی از مراکز مهم توزیع کالا در جنوب غرب ایران محسوب میشود.
بازار امام خمینی (ره) تنها یک مرکز خرید نیست بلکه بخشی از هویت تاریخی و اجتماعی اهواز به شمار میرود. حضور کسبه قدیمی، فضای سنتی، معماری بازار و نزدیکی آن به دیگر آثار تاریخی شهر این مجموعه را به یکی از جاذبههای گردشگری اهواز تبدیل کرده است. بازدیدکنندگان علاوه بر خرید با فرهنگ، آداب و شیوه زندگی مردم خوزستان نیز آشنا میشوند.
این بازار نمادی از تداوم تجارت سنتی در یکی از مهمترین شهرهای جنوب ایران است. پیشینه تاریخی، معماری کاربردی، تنوع کالاها و نقش اقتصادی این بازار آن را به یکی از مهمترین مراکز تجاری و گردشگری اهواز تبدیل کرده است. حفظ و مرمت و البته ثبت ملی این مجموعه میتواند در پاسداری از میراث فرهنگی و رونق گردشگری شهر اهواز نقش مؤثری ایفا کند.
معماری شاخص و قدمت تاریخی بازار امام خمینی (ره) اهواز با وجود اینکه دلایلی کافی برای ثبت در فهرست آثار ملی فراهم کرده اما این بازار تاکنون ثبت ملی نشده است. این در حالی است که بسیاری از بازارهای قدیمی شهرهای ایران در فهرست آثار ملی ثبت شدهاند.
در سالهای اخیر بخشهای زیادی از بازار امام خمینی (ره) اهواز بازسازی شده است. گرچه ممکن است پس از بازسازیهای صورت گرفته پارهای از ارزشهای تاریخی این بازار سنتی برای ثبت در فهرست آثار ملی از دست رفته باشد؛ ضوابط و شرایطی برای ثبت ملی شدن بناها وجود دارد که باید دید آیا بازار امام خمینی (ره) این شرایط را دارد یا نه. بیشک تشخیص این امر برعهده متولیان و صاحبنظران میراثفرهنگی است.
به هر حال، این بازار از جمله نمادهای شهر اهواز است و شاید فقط نمای آجری آن برای بسیاری از مسافران و بازدیدکنندگان جاذبه گردشگری داشته باشد.
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