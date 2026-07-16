نجوای آرزوها در بلندای بادگیرهای ریاب؛ رویکردی نو در مدیریت میراثی برای دستیابی به ثبت جهانی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید رضا محمودی قوژدی امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: روستای ریاب، تلاقی اصالت معماری و ایمان، امروز شاهد تولد یک اثر نمادین به عنوان «دیوار آرزوها» است، این اقدام که با دیدگاهی نوآورانه در حوزه مدیریت گردشگری طراحی شده، فراتر از یک اثر بصری، تلاشی برای پیوند دادن دنیای درونی بازدیدکنندگان با میراث زنده و اصیل این دیار تلقی می‌شود.

‌رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد درباره فلسفه و هدف از ایجاد این اثر اظهار کرد: در دنیای مدرن گردشگری، بازدیدکنندگان دیگر تنها به دنبال تماشای آثار تاریخی نیستند، بلکه در جست‌وجوی تجربه و ارتباط عاطفی هستند. هدف ما از ایجاد دیوار آرزوها، خلق یک فضای تعاملی است تا هر فرد، آرزو و پیام خود را با میراث این روستا گره بزند.

‌او تصریح کرد: این اقدام با هدف «برندسازی مفهومی» انجام شده تا ریاب از یک مقصد گردشگری ساده، به یک مقصد معنوی و عاطفی تبدیل شود؛ جایی که هر بازدیدکننده، بخشی از خاطره و آرزوی خود را در قلب معماری ریاب به یادگار بگذارد.

‌محمودی قوژدی در رابطه با ابعاد استراتژیک این اقدام در مسیر ثبت جهانی افزود: ثبت جهانی در سازمان جهانی گردشگری و یونسکو، تنها نیازمند مستندات فنی نیست، بلکه نیازمند اثبات پویایی و تعامل جامعه با میراث است، دیوار آرزوها همین پیام را به جهان می‌رساند، اینکه میراث ریاب، یک میراث ایستا نیست، بلکه میراثی است که با آرزوها و احساسات انسان‌های امروز در تلاقی است.

او تأکید کرد: این رویکرد، ریاب را در رده مقاصد گردشگری تجربه‌محور قرار داده و شانس این روستا را برای دیده شدن در سطوح بین‌المللی به‌شدت افزایش می‌دهد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گناباد گفت: اجرای این طرح با تلفیقی از هنر بومی و متدهای مدرن در کالبدی متناسب با بافت معماری ریاب صورت گرفته است. این روش، در واقع تبدیل «سرمایه عاطفی» گردشگران به «سرمایه اجتماعی» برای روستا است که پیوندی ناگسستنی میان مخاطب جهانی و این منطقه ایجاد می‌کند.



‌محمودی قوژدی به جنبه‌های مشارکتی این پروژه اشاره کرد و افزود: تحقق این ایده جسورانه، حاصل یک هم‌افزایی بی‌سابقه است، این پروژه با دیدگاه استراتژیک اداره میراث فرهنگی گناباد آغاز شد و با حمایت بی‌دریغ و هم‌سویی انجمن میراث فرهنگی، دهیاری و شورای اسلامی روستای ریاب به ثمر نشست.

‌او تصریح کرد: اراده پولادین مردم ریاب در کنار تخصص نخبگان و حمایت‌های کلیدی مسئولان محلی، استانی و ملی، ریاب را به الگویی در مدیریت مشارکتی تبدیل کرده است. این همبستگی نشان داد که تلفیق مدیریت هوشمند با حمایت‌های کلان و اراده مردمی، می‌تواند ایده‌های خلاقانه را به دستاوردهای جهانی تبدیل کند و نام ریاب را در مسیر ثبت جهانی، با صدایی رسا به گوش جهان برساند.

روستای هدف گردشگری ریاب در ۳ کیلومتری غرب شهر گناباد قرار دارد و فاصله اندکی با قنات جهانی قصبه گناباد دارد.

این روستا به عنوان یکی از هشت روستای منتخب، در فهرست بهترین روستاهای جهانی سال جاری میلادی قرار گرفته است.

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