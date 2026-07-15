صدور نخستین مجوز دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در گلمکان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی اکبر احمدزاده امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: صدور مجوز این دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری گامی مؤثر در توسعه گردشگری شهرستان گلبهار است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار ادامه داد: بخش گلمکان با داشتن جاذبه‌های متعدد گردشگری طبیعی و فرهنگی از جمله شهر گلمکان، چشمه سبز، پیست اسکی شیرباد، روستاهای زیبا از جمله کاهو، دولت آباد، چنار، پایه، اسجیل، گوشکان، احمدآباد، خیرآباد، گاو ترنا، خیج، آبقد، فریزی و ... ظرفیت بالایی در زمینه گردشگری دارد.

احکدزاده تصریح کرد: صدور نخستین مجوز دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری به مدیریت محمد کارگشا می‌تواند در این منطقه گامی مؤثر در توسعه گردشگری فراهم کند.

او افزود: این مجوز به همت معاونت گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی. گردشگری و صنایع‌دستی استان و با پیگیری میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گلبهار صادر شده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار گفت: برگزاری تورهای سازمان یافته و کمک به اقتصاد مردم بومی و محلی با رویکرد حفظ محیط زیست از برنامه‌های پیش رو برای توسعه گردشگری در این شهرستان است.

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