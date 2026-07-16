به گزارش خبرنگار میراثآریا، علیاصغر شالبافیان پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ در نشست تسهیل و رفع موانع سرمایهگذاری گردشگری استان مازندران با تقدیر از پیشینه درخشان و مهماننوازی اهالی استان مازندران، تلاشهای مسئولان و سرمایهگذاران این استان را تجلی عینی این روحیه مهماننوازی دانست و گفت: سلسله جلسات رفع موانع سرمایهگذاری بر اساس الگو و مدلی تعاملی پیش میرود که با توافق میان مسئولان امر و وزیر گردشگری طراحی شده تا گرههای کور اداری را با نگاهی حمایتی باز کند.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی با اشاره به چالشهای پیشین سرمایهگذاران در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی تصریح کرد: در گذشته، سرمایهگذار حتی پس از موافقت کمیسیون مربوطه، باید ۸۰ درصد ارزش روز زمین را به عنوان عوارض پرداخت میکرد؛ به طوری که برای یک پروژه ۲.۳ هکتاری در کلاردشت، سرمایهگذار باید پیش از ساخت، رقمی در حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان عوارض میپرداخت که عملاً پروژه را غیراقتصادی میکرد. اما با تعامل سازنده با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی، این عوارض به طور کامل صفر شده است.
تخفیفهای ویژه و تقسیط عوارض ساختمانی
شالبافیان از پیوستن ۹۱ شهر کشور به پویش کاهش عوارض ساخت تأسیسات گردشگری خبر داد و افزود: در شهرهایی مانند تهران، تبریز و اصفهان معافیتهای ۸۰ تا ۹۹ درصدی با اقساط بلندمدت پس از بهرهبرداری اعمال شده است. در مازندران نیز شهرهای ساری، بابلسر، تنکابن و به زودی کلاردشت پیشگام اعطای این تسهیلات میشوند.
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