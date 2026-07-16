بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمد ابراهیم تولایی روز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ در نشست تخصصی بررسی موانع سرمایهگذاری گردشگری استان، از فعال شدن ۲۷۰۰ پروژه نیمهتمام و رهاشده خبر داد و گفت: این پروژهها که برخی از آنها بیش از ۲۳ سال بلاتکلیف بودند، اکنون در مسیر تکمیل قرار گرفتهاند.
معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با انتقاد از طولانی شدن اجرای پروژههای عمرانی اظهار کرد: افتتاح پروژهای که پس از ۲۰ سال به بهرهبرداری میرسد، بیش از آنکه مایه افتخار باشد، مایه خجالت مسئولان است.
او افزود: در یکسالونیم گذشته، اولویت مدیریت استان، احیای پروژههای راکد و رفع موانع سرمایهگذاری بوده است.
تولایی با تشریح برنامههای استان برای بهبود فضای کسبوکار، سه محور اصلی اصلاحات را شامل شفافسازی فرآیندهای صدور مجوز، برخورد با مدیران و کارشناسان ناکارآمد و تسهیل صدور مجوزها عنوان کرد.
معاون استاندار مازندران گفت: نمودار جریان صدور مجوزهای گردشگری بهزودی تدوین و در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد و سامانهای هوشمند نیز برای پایش مراحل صدور مجوز و اعلام تأخیرها راهاندازی خواهد شد.
تولایی همچنین تأکید کرد در صورت ایجاد مانع از سوی مدیران یا کارشناسان برای سرمایهگذاران، با افراد خاطی برخورد و از نیروهای شایسته استفاده خواهد شد.
او با اشاره به سیاستهای جدید در حوزه گردشگری ساحلی بیان کرد: قراردادهای سرمایهگذاری در این بخش به جای دورههای کوتاهمدت، به صورت دو دوره ۱۵ ساله و در مجموع ۳۰ ساله منعقد میشود.
معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران توسعه متوازن را از سیاستهای قطعی استان دانست و تصریح کرد تمرکز پروژههای بزرگ گردشگری در غرب استان قابل قبول نیست و سرمایهگذاریها باید به مرکز و شرق مازندران نیز هدایت شوند.
او در ادامه حفاظت از محیط زیست و جنگلهای هیرکانی را خط قرمز مدیریت استان عنوان کرد و گفت: هیچ طرح اقتصادی که به تخریب این عرصههای ارزشمند منجر شود، مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.
تولایی در پایان با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در توسعه گردشگری اظهار کرد مدیریت استان از راهکارهای علمی و تخصصی سرمایهگذاران حمایت میکند و آماده اجرای پیشنهادهای کارشناسی در این حوزه است.
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