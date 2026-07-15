بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فرهاد عزیزی روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه در سفری کاری به استان کرمانشاه در جلسهای با تهماسب نجفی معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه سرپرست ادارهکل و کارشناسان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان کرمانشاه بر اهمیت تکمیل پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی باستان شناسی اشکانی- ساسانی استان کرمانشاه به عنوان یک پروژه بزرگ تاکید کرد.
مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی کشور اظهار کرد: محور اشکانی- ساسانی برای کل کرمانشاه است و همه آثار تاریخی این مسیر از کنگاور تا قصرشیرین را در بر میگیرد.
او گفت: تعدد و پراکندگی آثار تاریخی نشان میدهد که کرمانشاه جزو استانهای طراز اول به لحاظ تعداد و اهمیت است، اما متاسفانه به علت عدم بهرهبرداری اقتصادی از این ظرفیت هنوز آن نتیجهای که بتواند در استان تحول آفرین باشد اتفاق نیفتاده است.
او با اشاره به پروژه ساماندهی تاقبستان در سالهای گذشته اظهار کرد: تاقبستان یکی از اولین پروژههای کشور بود که حجم مهمی از مداخلات حذف شد، اما تنها ۳۰ درصد طرح ساماندهی آن اجرا شده است که اگر مابقی اجرایی شود تحول ویژهای در کرمانشاه ایجاد میکند.
عزیزی گفت: پروژههای پیشتاز محور اشکانی- ساسانی را در چهارچوب یک کلان پروژه تعریف کردهایم و اجرا شدن آن نیازمند این است که استان در کنار ما باشد.
او تصریح کرد: برای به سرانجام رساندن این پروژه ما نیاز داریم تفکری متناسب با مقیاس این پروژه در کنار ما باشد.
مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی کشور با اشاره به اینکه وزارت میراثفرهنگی و امور پایگاههایی میراثفرهنگی نگاه ویژهای به این پروژه دارد، گفت: ضرورت تقویت منابع استانی پروژه، استفاده از ظرفیت نمایندگان، استفاده از ظرفیت امکانات محلی با همکاری فرمانداری ها و همراهی مردم محلی برای افزایش توان اجرایی پروژه لازم است.
او با بیان اینکه کارگروه اجرایی محور اشکانی- ساسانی کرمانشاه تشکیل میشود، گفت: این محور میتواند یک الگوی کشوری در حوزه اجرا ایجاد کند و نیز به یک کوریدور گردشگری و سیاحتی تبدیل شود.
همچنین طهماسب نجفی معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه نیز در این جلسه اظهار کرد: تشکیل کارگروه ویژه برای پیشبرد این پروژه بزرگ را در استان در دستور کار قرار خواهیم داد.
معاون استاندار کرمانشاه تاکید کرد: در استان با همه توان برای تسهیل گری و کمک به این پروژه که اهمیت ویژهای برای مردم استان کرمانشاه دارد استفاده می کنیم.
نجفی تصریح کرد: ظرفیت شهرداریها و فرمانداریها، خیرین و فعال کردن ظرفیت های مردمی را برای کمک به پیشبرد این طرح به کار خواهیم گرفت.
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