استراتژی جدید کرمانشاه برای تحول در ترانزیت و گردشگری؛ پیگیری اتصال ریلی خسروی به قلب عراق

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، منوچهر حبیبی، روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه در دیدار راهبردی با دکتر محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های مرزی استان به موتور محرک اقتصاد گردشگری و تجاری دو کشور تأکید کرد، او در این دیدار، مطالبات کلیدی استان در حوزه‌های زیرساخت، حمل‌ونقل و تسهیل تردد زائران را به صورت نظام‌مند مطرح کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه ویژه پروژه‌های زیرساختی استان، اظهار کرد: راه‌آهن کرمانشاه-خسروی در زمره چهار پروژه اولویت‌دار ریلی در سطح کشور قرار دارد، با بهره‌گیری از اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی ابلاغ شده، این پروژه با پیشرفت فیزیکی قابل‌توجهی روبروست و هدف ما این است که تا سال آینده، مسیر ریلی به ایستگاه اسلام‌آباد غرب برسد.

او تأکید کرد: تحقق این طرح، تحولی بنیادین در الگوی تردد مسافری و باری ایجاد خواهد کرد و با اتصال این خط به شبکه ریلی عراق و امتداد آن تا بغداد، کرمانشاه به قطب اصلی ترانزیت در غرب منطقه تبدیل خواهد شد.

حبیبی در ادامه با اشاره به توان بالای استان در میزبانی از زائران، از آمادگی مرز سومار برای پذیرش زوار اربعین خبر داد و افزود: ما در حال اجرای برنامه‌های عمرانی گسترده برای ارتقای زیرساخت‌های مرزی هستیم، هدف ما ایجاد یک مسیر استاندارد و تسهیل‌شده برای زائران است؛ از این رو، ارتقای همزمان زیرساخت‌ها در طرف عراقی نیز برای ما یک ضرورت است.

او همچنین با اشاره به آمارهای ثبت شده در مرز خسروی، بر لزوم ایجاد تسهیلات ویژه در مسیر رفت و برگشت تأکید کرد و پیشنهاد اختصاص یک ترمینال اختصاصی برای بازگشت زائران در نزدیکی حرم‌های مطهر کربلا را به عنوان راهکاری برای بهبود کیفیت سفر مطرح کرد.

استاندار کرمانشاه با یادآوری اینکه ۴۰ درصد از کل صادرات ایران به عراق از طریق مرزهای استان انجام می‌شود، تصریح کرد: ما به دنبال افزایش این سهم از راه بهره‌گیری از ظرفیت‌های سه گانه مرزی خسروی، پرویزخان و سومار هستیم، با پیگیری‌های دیپلماتیک و ایجاد تفاهم‌نامه‌های بین‌استانی میان کرمانشاه و دیالی، می‌توانیم این مسیر را به یک کریدور اقتصادی پایدار تبدیل کنیم.

در پایان این دیدار، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق ضمن استقبال از رویکرد توسعه‌ای استاندار کرمانشاه، متعهد شد که مطالبات مطرح شده در حوزه زیرساخت‌های ریلی و تسهیل گردشگری زیارتی را با جدیت در سطوح عالی حکومتی عراق پیگیری کند.

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