به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی سه‌شنبه ۲۳ تیرماه با اشاره به اهمیت سامان دهی زیرساخت‌های اقامتی در استان کرمانشاه اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق گردشگران و تضمین امنیت مسافران، فرآیند سامان‌دهی خانه‌مسافرهای غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه با بیان اینکه اقدامات اولیه برای ساماندهی این مراکز در شهر کرمانشاه آغاز شده است، افزود: تمامی فعالان در حوزه اقامت‌های غیرمجاز موظف هستند در اسرع وقت نسبت به طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم از این اداره‌کل اقدام کنند، بدیهی است فعالیت در چارچوب مقررات، شرط اصلی ارائه خدمات گردشگری در استان است.

او در خصوص پیامد تداوم فعالیت غیرقانونی تصریح کرد: با واحدهای متخلفی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، طبق قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و این واحدها در راستای حفظ امنیت مسافران به مراجع قضایی برای پلمپ خواهند شد.

اعظمی در پایان ضمن توصیه به گردشگران و مسافران ورودی به استان کرمانشاه، تصریح کرد: از تمامی هموطنانی که کرمانشاه را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب می‌کنند، تقاضا داریم برای بهره‌مندی از خدمات مطلوب، ایمن و استاندارد، تنها از واحدهای اقامتی مجاز استفاده کنند، شایان ذکر است تمامی واحدهای اقامتی دارای مجوز، با نصب تابلوی رسمی دارای آرم میراث‌فرهنگی در سردر واحد، قابل شناسایی و اعتماد هستند.

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