به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن دوشنبه ۲۲ تیرماه، با اعلام این خبر، گفت: این طرح که با برنامه‌ریزی دقیق اداره‌کل میراث فرهنگی استان تدوین شده است، ظرفیت بزرگ اجتماع پیاده‌روی اربعین را به فرصتی برای معرفی دروازه تاریخ ایران بدل خواهد کرد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه، افزود: در این برنامه عملیاتی، چهار موکب بزرگ و پرتردد در مسیر اصلی زائران، به ایستگاه‌های تخصصی فرهنگی و گردشگری تجهیز می‌شوند.

روشن با تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: هدف ما در اربعین ۱۴۰۵، ارتقای سطح تجربه زائران از طریق تلفیق خدمت‌رسانی آیینی با آگاهی‌بخشی فرهنگی است.

او ادامه داد: بر این اساس، زیرساخت‌هایی نظیر ویدیو وال‌های بزرگ برای اکران مستمر جاذبه‌های شاخص استان از جمله مجموعه‌های جهانی بیستون، طاق‌بستان و معبد آناهیتا در طول مسیر تعبیه شده است.

روشن افزود: زائران در زمان استراحت و پذیرایی، این فرصت را خواهند داشت که با تاریخ کهن کرمانشاه آشنا شوند. همچنین با هدف دسترسی آسان و پایدار، بسته‌های محتوایی دیجیتال و راهنمای سفر از طریق کدهای QR (کیوآر کد) به زائران ارائه خواهد شد تا آن‌ها پس از اتمام سفر نیز بتوانند این اطلاعات را به عنوان مرجع برای سفرهای سیاحتی آینده همراه داشته باشند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه با بیان اینکه یکی از محورهای کلیدی این طرح، تغییر نقش خادمان و غرفه‌داران به سفیران افتخاری گردشگری است، تصریح کرد: در همین راستا، دوره‌های آموزشی تخصصی با تمرکز بر مهارت‌های روایت‌گری، فن بیان در معرفی آثار تاریخی و اصول میزبانی حرفه‌ای برای دست‌اندرکاران این موکب‌ها برگزار می‌شود تا آن‌ها بتوانند به عنوان مبلغان هوشمند گردشگری، زائران را به بازدید مجدد از کرمانشاه ترغیب کنند.

روشن در پایان تأکید کرد: چشم‌انداز کلانِ اجرای این طرح، تثبیت جایگاه کرمانشاه در اذهان عمومی به عنوان مقصدی جذاب و تاریخی در سطح ملی و بین‌المللی است و انتظار می‌رود با اجرای این رویکرد نوین، شاهد تحولی در رونق گردشگری استان و ماندگاری اثرات این رویداد عظیم معنوی بر بدنه اقتصادی و فرهنگی منطقه باشیم.

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