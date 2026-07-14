به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، طهماسب نجفی امروز سه‌شنبه 23 تیرماه 1405، در بازدید میدانی از روند اجرای پروژه‌های اربعینی در مرز خسروی، گفت: مرز خسروی که به‌عنوان دروازه تاریخی و رسمی ایران به سوی عتبات عالیات شناخته می‌شود، امسال با رویکردی متفاوت برای پذیرایی از خیل عظیم مشتاقان اباعبدالله‌الحسین (ع) آماده می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، با تأکید بر اینکه آمادگی فعلی در این مرز، نقطه عطفی در غرب کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: پروژه نصب ۵ هزار مترمربع سایه‌بان جدید در محدوده پایانه مرزی به پایان رسیده است. این اقدام با هدف کاهش تنش‌های حرارتی و افزایش سطح آسایش زائران در ایام پیک گرمای تابستان صورت گرفته و تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت تردد خواهد داشت.

او با اشاره به زیرساخت‌های بزرگراهی و خدمات رفاهی ایجاد شده در طول مسیرهای ورودی استان تا پایانه‌های مرزی خسروی و سومار، تصریح کرد: پس از موفقیت در مدیریت تردد بیش از یک میلیون زائر در سال گذشته، امسال تمرکز بر افزایش ظرفیت‌های رفاهی و ایمنی متمرکز شده است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در تشریح فهرست اقدامات انجام‌شده و در دست اجرا، افزود: علاوه بر ساماندهی سیستم‌های پایش تصویری و تقویت شبکه ارتباطی، پروژه‌های تکمیلی از جمله توسعه محوطه پایانه، بهسازی جاده برکت، روکش آسفالت مسیرهای مواصلاتی و احداث مهمانسرای ویژه، در حال اجرا هستند.

نجفی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این پروژه‌های عمرانی، مرز خسروی جایگاه خود را به عنوان منظم‌ترین و مجهزترین مسیر تردد زائران در غرب کشور بیش از پیش تثبیت کند. روند اجرایی این پروژه‌ها با همکاری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با شتاب در جریان است تا در آستانه مراسم اربعین، فضای مناسب‌تری برای حضور زائران فراهم شود.

انتهای پیام/