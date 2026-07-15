به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه در تشریح جزئیات نشست هماهنگی ستاد اربعین استان که با حضور نمایندگان ستاد بازسازی عتبات عالیات، سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد، اظهار کرد: ایام اربعین حسینی فرصتی بی‌نظیر برای معرفی فرهنگ، تاریخ و جاذبه‌های گردشگری کرمانشاه به زائران سراسر کشور است و هدف ما در این جلسات، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم است.

معاون گردشگری استان کرمانشاه افزود: در این نشست، راهکارهای تبلیغات محیطی و اطلاع‌رسانی فرهنگی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و بر همین اساس مقرر شد با رایزنی‌های صورت گرفته، از ظرفیت تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر و محورهای مواصلاتی استان برای معرفی جاذبه‌های گردشگری بهره‌گیری شود.

او با اشاره به برگزاری نشست تکمیلی با پیمانکاران شهرداری و راهداری در روز چهارشنبه پیش رو، خاطرنشان کرد: این جلسه با هدف عملیاتی کردن استفاده از سازه‌های تبلیغاتی در اختیار پیمانکاران این دو نهاد برای اطلاع‌رسانی مسیرهای گردشگری استان برگزار خواهد شد.

روشن در بخش دیگری از سخنان خود به نقش کلیدی خادمان موکب‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از مصوبات مهم این نشست، معرفی موکب‌های پرتردد توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات به معاونت گردشگری جهت نمایش ویدئوها و بسته‌های محتوایی جاذبه‌های استان است.

او افزود: همچنین با هدف توانمندسازی خادمان عزیز، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برگزار خواهیم کرد تا این افراد به عنوان سفیران گردشگری بتوانند زائران را با ظرفیت‌های بی‌نظیر کرمانشاه آشنا کرده و آنان را به سفرهای مجدد در سایر ایام سال ترغیب کنند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: تلاش ما این است که با مدیریت درست این ایام، علاوه بر ارائه خدمات مطلوب به زائران حسینی، زمینه را برای رونق صنعت گردشگری استان و ماندگاری بیشتر مسافران در کرمانشاه فراهم کنیم.

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