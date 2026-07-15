به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین خانی روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه بیان کرد: این کلاسهای آموزشی در رشتههای گلیمبافی مقدماتی، گلیمبافی پیشرفته و گیوهبافی برای عموم علاقمندان و همچنین رشته «چرمدوزی» به صورت اختصاصی برای مددجویان زندانی در نظر گرفته شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه تمامی این دورهها به صورت رایگان برگزار میشود، افزود: هدف اصلی از برگزاری این کارگاهها، توسعه و ترویج صنایعدستی، ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان خانهدار و همچنین کمک به بازگشت مددجویان به چرخه اقتصادی جامعه است.
خانی ظرفیت کل این دورهها را ۹۶ نفر اعلام کرد و گفت: کلاسها در قالب گروههای ۱۲ نفره تشکیل خواهند شد تا کیفیت آموزش به بهترین نحو حفظ شود.
علاقهمندان برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از ۲۴ تا ۲۷ تیرماه جاری به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان (معاونت صنایعدستی) مراجعه کنند.
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