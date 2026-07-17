به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تفاهم‌نامه مشترک اداره‌کل میراث‌فرهنگی و ستاد اقامه نماز که روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه در نشست شورای اقامه نماز به امضا رسید، فرصت‌ها و امکانات موجود را برای ترویج این فریضه و تحقق پیام‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در جریان سفرها و فعالیت‌های اداری به کار می‌گیرد.

در این نشست، مدیر ستاد اقامه نماز استان و مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی حضور داشتند و عملکرد سال گذشته در حوزه ترویج نماز را بررسی کردند و نقش موکب‌های گردشگری در مسیرهای پرتردد و ساماندهی نمازخانه‌های بین‌راهی از طریق کمیته‌های خدمات سفر، از دستاوردهای مهم این حوزه برشمرد شد.

طبق این تفاهم‌نامه، نظارت بر وضعیت بهداشتی، تجهیزاتی و نظافتی نمازخانه‌های موجود در هتل‌ها، مهمان‌سراها، مراکز ایران‌گردی و رستوران‌های جاده‌ای تقویت خواهد شد.

علاوه بر این، دو نهاد متعهد شدند تا با استفاده از ظرفیت ستاد استانی خدمات سفر، فضاهای اقامه نماز را در ایام پرتردد، به‌ویژه در ایام اربعین حسینی، در مسیرهای شهری و بین‌شهری ساماندهی کنند.

این تفاهم‌نامه دو ساله تنها به زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه بخش مهمی از آن به توانمندسازی معنوی کارکنان و خانواده‌های آنان اختصاص دارد.

برگزاری نشست‌های آموزشی، کارگاه‌های مهدویت و مسابقات فرهنگی، در کنار تقویت فرهنگ نماز جماعت در محیط اداری، از محورهای اصلی این همکاری است تا فضایی انسان‌ساز در بطن سازمان و صنعت گردشگری استان شکل بگیرد.

در پایان نشست نیز از تلاش‌های امام جماعت اداره‌کل و همکاران فعال در حوزه اقامه نماز قدردانی شد.