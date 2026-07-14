به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دیناری صبح روز دوشنبه ۲۲ تیرماه در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، بر ضرورت هماهنگی بین بخشی جهت توسعه اکوتوریسم در مناطق حفاظتشده تاکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی با اشاره به اهمیت همافزایی میان دو سازمان گفت: انتظار میرود از این پس شاهد همکاریهای مشترک یگانهای حفاظت دو دستگاه باشیم.
دیناری با تاکید بر لزوم توسعه پروژههای مشترک در زمینه معرفی جاذبههای گردشگری استان در سطح ملی و بینالمللی، خواستار انعقاد تفاهمنامههای مشترک برای پیگیری و اجرای بهتر برنامه های مدنظر شد.
او با تأکید بر نقش گردشگری در حفظ میراث، توسعه زیرساختهای گردشگری را در کنار صیانت از میراث طبیعی و فرهنگی، کلید اصلی رونق اقتصادی منطقه دانست.
در این نشست مجید دریکوند، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز با استقبال از این دیدگاه، بر اهمیت توسعه گردشگری زیستمحیطی و لزوم ایجاد پیوند میان حفاظت از اکوسیستمها و مدیریت سایتهای میراث فرهنگی تاکید کرد.
دریکوند پتانسیلهای بالای استان را عامل اصلی امکانپذیری این نوع گردشگری دانست که میتواند منجر به حفاظت اصولی از مناطق و همزمان، رونق اقتصادی شود.
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