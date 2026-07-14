ابلاغ ضوابط حفاظتی ۷ اثر تاریخی استان خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری بیان کرد: در سال جاری برای ۱۱ اثر تاریخی استان نقشه و ضوابط اختصاصی حفاظتی و معماری تهیه شد که پس از بررسی در کمیته های فنی و تخصصی، نقشه و ضوابط ۷ اثر برای اجرا به استاندار خراسان شمالی ابلاغ شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی ادامه داد: این آثار عبارتند از مسجد جامع درق، مسجد جامع ایور، مجموعه رباط عشق (شامل رباط عشق، تپه باستانی رباط عشق و بقایای منزلگاه اجغ)، ارگ کاظم‌خان جاجرم و تپه فریمان اسفراین.

او افزود: همچنین نقشه عرصه و حریم و ضوابط اختصاصی حفاظتی و معماری ۴ اثر دیگر شامل آق تپه ۱، آق تپه ۲، تپه ینگه قلعه ۱ و ینگه قلعه ۲ در شورای حریم کشور تایید شده و پس از طی مراحل اداری به استان ابلاغ خواهد شد که در مجموع تعداد آثار دارای حریم مصوب استان را به ۶۶ اثر افزایش خواهد داد.

دیناری با اشاره به اهمیت تعیین حریم برای حفاظت از آثار تاریخی، ابلاغ این ضوابط را عاملی مهم برای جلوگیری از تعرض به اماکن تاریخی ارزشمند استان دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی اجرای این ضوابط را پشتوانه‌ای برای مدیریت دقیق‌تر عرصه‌های تاریخی و جلوگیری از هرگونه تعرض به آثار و لطمه به عرصه و حریم این آثار برشمرد.

او افزود: طبق ضوابط ابلاغی، هرگونه فعالیت عمرانی و توسعه‌ای در محدوده این آثار تاریخی منوط به اخذ استعلام از اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و رعایت دستورالعمل‌های حفاظتی مصوب است.

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