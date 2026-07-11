خراسان شمالی در حماسه وداع با رهبر شهید به سوگ نشست

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری امروز شنبه 20 تیرماه 1405، با بیان این مطلب اظهار کرد: حضور پرشور، آگاهانه و باشکوه مردم شریف، ولایت‌مدار و قدرشناس خراسان شمالی در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب، جلوه‌ای روشن از وفاداری مردم این خطه به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و مسیر عزت‌مندانه شهیدان را به نمایش گذاشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، افزود: این حماسه ماندگار، نشان داد که پیوند مردم با ارزش‌های دینی، انقلابی و ملی، پیوندی عمیق، ریشه‌دار و ناگسستنی است و ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، همواره با بصیرت، انسجام و حضور مؤثر، صحنه‌هایی باشکوه و الهام‌بخش خلق می‌کند.

او ادامه داد: ضمن ادای احترام به مقام والای رهبر شهید انقلاب و همه شهیدان سرافراز میهن اسلامی، از حضور مسئولانه، پرمعنا و اثرگذار مردم عزیز خراسان شمالی در این آیین باشکوه صمیمانه قدردانی می‌کنیم. همچنین از تلاش‌ها و همراهی همه همکاران، خادمان، دستگاه‌های اجرایی و افرادی که با روحیه مسئولیت‌پذیری در مسیر خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع نقش‌آفرینی کردند، سپاسگزاری می‌کنم.

دیناری خاطرنشان کرد: بی‌تردید این حضور حماسی، برگ زرینی در حافظه تاریخی استان خواهد بود و جلوه‌ای ماندگار از وحدت، وفاداری و عشق مردم به ارزش‌های متعالی انقلاب اسلامی را ثبت خواهد کرد.

انتهای پیام/